Глава «Нафтогаза» заявил о критически малом запасе угля на Украине

Украина имеет критически малые запасы угля, однако ожидаются поставки, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Витренко сообщил в эфире телеканала «1+1», что «уголь – его сейчас критически малые запасы, меньше, чем обычно». При этом он заявил, что «сейчас идет много угля», имея в виду поставки, в том числе, топлива из-за границы, передает РИА «Новости».

Относительно газовых запасов он сообщил, что «сейчас нормальные запасы газа»: по состоянию на 1 января 2022 года прогнозируется на 3% больше запасов газа, чем средние запасы в 2015-2019 годы.

Между тем стало известно, что АО «Укргаздобыча» ввело в эксплуатацию на Скидановском месторождении в Полтавской области сверхглубокую скважину глубиной 6 тыс. 300 метров, которая обеспечивает добычу 200 тыс. кубометров газа в сутки. Предварительно оцененная ресурсная база месторождения составляет более 2,7 млрд куб. м газа.

Ранее стало известно, что в ЛНР отказались поставлять Киеву уголь. До этого на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что цены на отопление заставят Украину умолять Россию о «вторжении».