Смерть по инструкции

С духовностью у нас хорошо — с человечностью плохо.

В Самаре прямо на футбольном матче «Крылья Советов» — «Рубин» скончался 50-летний болельщик Вячеслав Непогожев. Это не просто происшествие, это настоящая трагедия и безмерное горе для родных и близких.

Такое, к огромному сожалению, случалось и раньше, но ковидное время рвет сердца с особой жестокостью, на стадионах в том числе. Иногда людей спасают, иногда нет. У каждого спасения есть свои случайности и свои закономерности. У самарской трагедии, естественно, тоже.

Российская премьер-лига вслед за пресс-службой самарского клуба «Крылья Советов» отреагировала оперативно: «Зрителю было 50 лет. Врачи делали реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительная причина — внезапная остановка сердца. Руководство РПЛ возьмет на контроль расследование инцидента совместно с футбольным клубом «Крылья Советов». Соболезнование выразил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, клуб окажет необходимую поддержку семье. Все искренне переживают, с ситуацией вроде ясно — человеку стало плохо, врачи пытались его спасти, но, к сожалению, не удалось.

Когда происшедшее стало обрастать подробностями, картина начала обретать несколько иной вид и страшноватый объем. Достаточно процитировать рассказ соседа Вячеслава Непогожева по трибуне Ильи Пастухова, опубликованный Metaratings.ru:

Свидетельство очевидца

«Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся — можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был баллончик — возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей — я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, сам кричал про нитроглицерин и врачей. Пока ему искали нитроглицерин, я взял его за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался. Но минуты через две-три он потерял сознание, лег. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал.

По ощущениям, не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил ее. Я и гола не видел — такой шок был. Пацан-фельдшер — огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил. Был ли кто-то от руководства арены, старшие стюарды? Боссов никаких не было.

Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять.

Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас, мужчин, осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти, и им по инструкции нельзя. В итоге мы стали его поднимать, но не смогли — надорвали спины, слишком он тяжелый был, а полицейские просто смотрели.

Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам все высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?!

…Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок — и скорая, и полиция, и просто люди».

Допускаю, что в запале после шока человек мог где-то ошибиться со временем — для тех, кто внутри форс-мажорной ситуации, оно летит стремительно. Очевидцы говорят о минимум 10‒15 минутах от обращения до первого прибытия врачей, ответственные лица — о четырех минутах до момента оказания квалифицированной помощи, во что трудно поверить. Не исключаю, что Илья мог что-то перепутать, ведь это не аккуратный хронометраж трагедии и не запись под протокол, а выплеск эмоций. Но в целом у меня нет сомнений, что суть изложена верно: потерянных в суете минут, возможно, и не хватило, но дело не только в коммуникационном сбое.

Был недавно, а точнее 17 октября, удивительно похожий случай в английской премьер-лиге — только с другим финалом. В Ньюкасле одноименный клуб принимал «Тоттенхэм», и где-то к концу первого тайма один из болельщиков почувствовал себя плохо. Неподалеку оказался врач и заядлый болельщик Том Притчард — он увидел, как какая-то девушка делает человеку массаж сердца, и пришел на помощь.

В это самое время на крики болельщиков обратил внимание защитник гостей Серхио Регилон, подбежал к судье Андре Марринеру и попросил обратить его внимание на ту часть трибун, где лежал человек. Судья своим решением остановил матч.

Запасной игрок гостей Эрик Дайер уже сигнализировал о происходящем врачам команды, и через мгновение Пол Каттерсон с дефибриллятором уже поднимался на трибуну, врачи «Ньюкасла» тоже на скамейке не задержались. Остановившееся сердце болельщика «завели» только со второго раза, подоспела помощь и скорой, пострадавшего увезли в больницу, все это продолжалось 20 минут, после чего команды вышли доигрывать первый тайм, и весь «Сент-Джеймс» аплодировал и Притчарду, и Регилону, и Дайеру, и Каттерсону.

Я уже слышу реплику «Подумаешь, герои! Будто у них ничего не случается, а тут просто все совпало». Конечно, «у них» тоже всякое бывает. Но уже в начале декабря в один игровой день в двух городах на стадионах были остановлены матчи премьер-лиги, когда судьи получали сигнал о том, что кому-то из болельщиков стало плохо. В первом случае был реальный сердечный приступ, во втором — просто обморок, но действия всех заинтересованных лиц были направлены на то, чтобы спасти людей. И их спасли не для того, чтобы потом покрасоваться на телеэкранах, а просто потому, что это — нормально.

В Самаре сама ситуация складывалась не хуже, разве морознее — было минус семь. Стюарды находились поблизости. Реанимобиль — на противоположной стороне поля, но обычная скорая — неподалеку. Рядом на трибуне оказалась врач, которая незамедлительно начала делать массаж грудной клетки — ну все как в Англии в октябре. Болельщики кричали, махали руками, пытались обратить внимание. На этом сходство кончается.

Камень в футболистов не брошу — в напряженной победной концовке им было не до ситуации на трибунах. Судье и медикам игравших команд никто информацию не передал. Стюарды, похоже, растерялись и слишком долго искали врачей. Реанимобиль не мог покинуть место дислокации по причине того, что матч продолжался, и неизвестно, что могло произойти на поле в отсутствие реаниматологов. Все действовали по инструкции, даже те самые полицейские «из Тольятти», которым, очевидно, вменено в обязанность только пресекать беспорядки. Возможно, перетаскивать пострадавшего было уже поздно,

но если представители органов правопорядка отказывают гражданам в элементарной просьбе о помощи — это уже за гранью.

Боюсь, что судья не стал бы останавливать игру, даже если бы понял, что на трибуне один из болельщиков нуждается в помощи. Потеря сознания или тяжелая травма футболиста — его зона ответственности, как и угроза их здоровью из-за стихийного бедствия или массовых беспорядков, на единичный случай за пределами поля он не обязан реагировать.

Думаю, что и в регламенте АПЛ тоже ничего подобного нет — просто трое разных судей в течение полутора месяцев поступили одинаково. Пусть не по инструкции, зато по совести, и без угрозы получить за проявление «излишнего милосердия» дисциплинарное наказание. Достаточно большое количество россиян вслед за штатными пропагандистами всегда готовы обличать «бездуховность» Запада. Зато у нас с духовностью хорошо — с человечностью плохо.

Случившееся на «Самара Арене» — «уникальном, высокотехнологичном и самом посещаемом стадионе Поволжья», что действительно так, непосредственно на «территории здорового образа жизни» — проблема не региональная и многослойная. Можно много говорить о социальном государстве, и при этом забывать, что оно состоит из людей. Пока инструкция защищает систему, а не отдельного человека, каждый из нас может стать ее жертвой.

Достаточно вспомнить, как в Москве недавно винтили фанатов ЦСКА, предварительно держа на морозе в течение нескольких часов сотни человек. Нимало не заботясь о том, что будет, если у кого-то прихватит сердце.

Автозаки важнее реанимобилей, если они вообще в этом случае предусмотрены.

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Я не сомневаюсь в том, что предпринятые действия по спасению жизни Вячеслава Непогожева будут признаны оправданными и исчерпывающими. Может, инструкции слегка подкорректируют. Может, обяжут снабдить стюардов рациями, предусмотрят какие-то дополнительные меры с учетом того, что введение так называемых «паспортов болельщика» неизбежно повысит возраст аудитории и создаст дополнительные проблемы для медиков. Кстати, на внедрение системы FAN ID планируется затратить почти млрд рублей — на дополнительный реанимобиль для болельщиков требуется гораздо меньше.

Владимир Мозговой, обозреватель «Новой»

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