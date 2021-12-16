 

В сети появились данные о новом смартфоне OnePlus 10 Pro

16.12.2021, 23:10, Новости дня
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Данные из инсайдерских источников о новом смартфоне OnePlus 10 Pro появились в сети. Как стало известно, гаджет получит экран с разрешением картинки 2К загнутого типа. Кроме того, источники сообщают о наличии селфи-камиры на 32 Мп.

Модель OnePlus 10 Pro относится к следующему поколению мобильных гаджетов. В частности, производитель выпустит ее с новой операционной системой ColorOS 12, которую разрабатывали на основе последней версии Android 12.

Размер экрана здесь составит 6,7 дюйма. Частота смены кадров на нем составит 120 Гц. Главный датчик основной камеры обеспечит съемку в качестве 48 Мп. Но в блоке установлен еще и широкоугольник на 50 Мп. На выбор предлагают проводную зарядку мощностью 80 Вт или беспроводную на 50 Вт.



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