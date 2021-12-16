 

В 2022 году смартфоны с гибким экраном существенно подешевеют

16.12.2021, 23:10, Новости дня
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По мнению экспертов, будущий 2022 год станет переломным в судьбе смартфонов с гибкими экранами. Производители наконец-то выходят на тот технологический уровень, когда себестоимость выпуска устройств нового типа становится заметно ниже.

Это значит, что ведущие мировые компании смогут предложить смартфоны с гибкими экранами по средним ценам. Опыт предыдущих десятилетий показывает, что в такой ситуации старые конструкции достаточно быстро перемещаются в низкий ценовой сегмент.  

Нынешняя высокая стоимость мобильных гаджетов с гибкими экранами объясняется не только тем, что на заводах применяют более дорогую технологию. Главное, что высокий спрос и низкое предложение новых аппаратов позволяет маркетологам устанавливать спекулятивно высокие цены. Как только рынок насытится достаточным объемом предложения, ситуация радикально изменится.



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