На Марсе под грунтом обнаружены большие залежи льда

Новый анализ данных детектора эпитепловых нейтронов с высоким разрешением (FREND) показал высокий уровень водорода в этом месте планеты.

“Центральная часть Долины заполнена водой и ее гораздо больше, чем мы ожидали. Это очень похоже на районы вечной мерзлоты на Земле, где водяной лед постоянно остается под сухой почвой из-за постоянных низких температур”, – сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Алексей Малахов.

Исследователи говорят, что если весь обнаруженный ими водород присутствует в виде водяного льда, данное соединение может составлять до 40% приповерхностного материала в этой области.

“Это открытие – удивительный первый шаг, но нам нужно больше наблюдений, чтобы точно знать, с какой формой воды мы имеем дело”, – отметил соавтор исследования Хокан Сведхем.

Контекст:

Жидкую воду на Марсе обнаружили в 2015 году ученые из NASA и Технологического института Джорджии. Спектральные исследования планеты показали, что вода, которая могла быть связана с появлением темных полос на поверхности, насыщена солями хлорной кислоты.

В 2016 году физики из Нантского университета пришли к выводу, что изменения в рельефе поверхности Марса могут происходить из-за потоков жидкой воды, которая вскипает при низком давлении атмосферы.

В сентябре 2021 года марсоход Perseverance проанализировал два образца марсианской породы. Анализ показал, что образцы долго контактировали с водой, что является аргументом в пользу теории о существовании древней жизни на Марсе.

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