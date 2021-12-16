 

Сборная Украины по футболу узнала соперников в Лиге наций

16.12.2021, 22:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сборная Украины сыграет в Лиге В (второй по рейтингу), ее соперниками в двухкруговом турнире станут команды Шотландии, Ирландии и Армении.

С первой из сборных национальная команда Украины встретится 24 марта в полуфинале отбора на чемпионат мира в Катаре 2022. 

Жеребьевка #ЛигаНаций-2022/23 *

Какая группа самая интригующая? * pic.twitter.com/8iKNatcqKk

— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 16, 2021

Из-за зимнего ЧМ 2022 календарь матчей Лиги наций будет плотным: поединки 1-го и 2 туров состоятся 2–8 июня, 3 и 4 – 8–14 июня, 5 и 6 – 22–27 сентября, отмечается на сайте УЕФА.

Победители групп в Лиге B поднимутся Лигу А. Сборные, занявшие последние места, опустятся лигой ниже.

Контекст:

В июне 2022 года стартует третий розыгрыш Лиги наций УЕФА. Турнир состоит из трех лиг (А, В, С) по 16 сборных и четвертой лиги (D), в которой будет семь команд.

Соревнования связаны с отбором на чемпионат Европы, давая дополнительную возможность выйти в финальную стадию. Формат квалификации Евро 2024 пока не утвержден, поэтому пока не ясно, как команды могут получить путевки на турнир через Лигу наций.

Сборная Украины выступала в Лиге А. Ее последний матч в группе А4 17 ноября 2020 года против Швейцарии был отменен из-за вспышки коронавируса в украинской команде.

Сборной Украины присудили техническое поражение, после чего команда, заняв последнее место в квартете А4, покинула Лигу А.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / В России назвали YouTube главным распространителем фейков

08.05 / Американский регулятор обвинил производителей в умышленном усложнении конструкции электронных устройств

30.11 / Украина больше продает военной продукции, чем покупает – руководитель “Укроборонпрома”

08.01 / Похищенного пиратами российского моряка освободили в Африке

02.06 / Юристы назвали разрешенных для содержания дома змей и крокодилов

23.04 / В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Прибалтики

08.07 / В Татарстане обвалилась часть фасада загоревшегося ТЦ «Панорама»

07.11 / Лукашенко призвал Литву «жить дружно»

04.10 / Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии

03.10 / Ученые пояснили, чем опасно интервальное голодание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика