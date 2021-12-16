Общество: QR-кодам установят единые рамки

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах – к началу рассмотрения его заметно смягчили, а от введения кодов на транспорте и вовсе решили отказаться. При этом был изучен как региональный опыт, так и иностранный. В итоге российский закон оказался гуманнее западных аналогов. Главная цель этого рамочного документа – сделать применение ковидных сертификатов логичным и единым на всей территории страны.

«Сейчас понятно, что итоговый текст закона о QR-кодах будет более мягким, чем изначальный вариант. Об этом можно судить по обсуждению, которое проходило накануне первого чтения законопроекта. Были выслушаны все аргументы – в том числе позиция представителей Минтранса, которые говорили о сложностях, которые ожидают транспортную отрасль в случае введения QR-кодов. Законодатели пришли к выводу, что можно попытаться обойтись не столь драконовскими мерами», – сообщил депутат Госдумы от «Единой России», профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.

О перспективах закона парламентарий и политолог рассказал в ходе «круглого стола» на тему «QR-коды в общественных местах: очередная волна дискуссии», который организовал в четверг Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). В тот же день Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, о перенесенной болезни или о медотводе.

Теперь документ повторно отправлен на месяц для обсуждения в регионах, в Совете Федерации и правительстве, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал глава нижней палаты в своем телеграм-канале.

Согласно нынешней редакции законопроекта, требование предъявлять QR-коды в общественных местах будет действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медицинским отводом. Напомним, что первоначально предполагалось отдельным документом ввести QR-коды в поездах дальнего следования и на авиарейсах. Но, как сообщил в понедельник Володин, этот законопроект был снят с рассмотрения парламентариев. Председатель Госдумы напомнил, что президент подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

«Когда вице-премьер, глава оперативного штаба по борьбе с пандемией Татьяна Голикова выступала на заседании фракции «Единой России», ей задавали самые жесткие вопросы, – рассказал депутат Матвейчев на круглом столе ЭИСИ. – Вице-премьер сообщила, что у нас в десять раз упало количество лежачих больных в реанимациях, в 14 раз – тех, кто в амбулаторном режиме наблюдается с COVID. Пандемия немного пошла на спад. Посовещавшись и взвесив аргументы, фракция приняла коллективное решение – поддержать отказ от «транспортной составляющей» в законопроектах о QR-кодах».

Еще на стадии внесения документов в Госдуму в обществе развернулась острая дискуссия по поводу того, вводить ли коды, и если да, то в каком формате, заметил Матвейчев. Он подчеркнул: высказывались полярные мнения, поэтому фракция «Единой России» и настояла на том, что документ нужно проработать с правительством, с экспертами – и, главное, получить обратную связь от граждан и суммировать опыт применения QR-кодов в регионах.

О том, как выглядело введение антиковидных мер на местах, напомнила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. Первым шагом стало появление COVID-free зон – кафе, ресторанов и других заведений, «свободных от коронавируса», куда допускали лишь тех, кто прошел вакцинацию и был готов подтвердить это QR-кодом с сайта Госуслуг. «В июне несколько регионов – в том числе Москва, Московская область, Орловская область, Якутия – ввели такие меры, – рассказала Кислицына. – Следующая волна защитных мер началась в октябре, когда пошел всплеск пандемии. Тогда закрывались развлекательные заведения, отменялись массовые мероприятия, учащихся отправляли на внеочередные каникулы, начали оказывать плановые медуслуги в ограниченном формате в некоторых регионах».

С середины октября в нескольких субъектах Федерации начиная с Москвы объявили локальные локдауны, напомнила Кислицына. Она указала, что после режима нерабочих дней некоторые регионы начали снимать ограничения, чтобы поддержать экономику: были разрешены работа общепита в ночное время, присутствие родителей на детских праздниках, открыты развлекательные заведения – но только для тех, у кого есть QR-коды.

«Грамотное сочетание ограничительных мер и введения сертификатов с кодами дали свои плоды, – отметила Кислицына. – Примером тут может служить, например, Севастополь, где сейчас уже сняты наиболее суровые ограничения. В Нижегородской области в июле ввели первый этап ограничений с QR-кодами, с октября закрылись заведения общепита, затем был введен режим нерабочих дней – но уже начиная с ноября жесткие ограничения сняты». По мнению эксперта ЭИСИ, интерес представляет экспериментальный режим введения QR-кодов на транспорте в Татарстане. «Здесь действуют республиканские коды, которые выдаются после первой дозы вакцины на 24 дня. Кроме того, на уровне QR-кода действует справка медотвода от вакцинации». Изучение различных режимов, которые вводились в регионах, дало понять – будут ли они эффективными на общероссийском уровне, резюмировала Кислицына.

Получение QR-кодов уже стало привычным делом для россиян, добавил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Половина опрошенных нами россиян – 51% сообщили, что уже получали QR-код. Среди москвичей эта доля составляет 70%, среди жителей Петербурга – 62%», – рассказал социолог. По словам Мамонова, только 5% опрошенных граждан столкнулись со сложностями при получении QR-кода. Совершенно без проблем получали код почти половина опрошенных – 46%.

«Мы видим, что во многих регионах действуют QR-коды, причем в каждом есть свои правила и ограничения, – отметил глава Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. – Но страна у нас одна, и закон у нас один. И неплохо бы было бы, чтобы человек, переезжая через границу своей области, оказывался бы в той же правовой регулировочной среде, как и дома. В этом смысле необходим единый рамочный закон о QR-кодах». Эксперт выразил уверенность в том, что закон будет принят. Кузнецов подчеркнул: правительство, Госдума и другие

власти стремятся сделать так, чтобы введение QR-кодов было наименее травматичным и в наибольшей степени подчинено здравому смыслу и логике.

Глобальный опыт свидетельствует, что система QR-кодов показала себя наиболее эффективным способом подвигнуть людей вакцинироваться – в той или иной форме эти коды введены по всему миру, заметил Кузнецов. Если в странах Африки или Индии такой код нужен только для отбытия за рубеж, то Италии или в отдельных районах США, например в Нью-Йорке, существует многоуровневая система допуска для вакцинированных, констатировал эксперт.

В целом опыт западных стран показывает большой перекос в сторону жестких ограничительных мер, добавил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Так, в Италии действуют штрафы, которые выписываются невакцинированным сотрудникам медучреждений, если те не выходят на работу без прививки. В Австрии непривитым гражданам тоже грозят денежные санкции. В Нидерландах и Бельгии штрафа не будет, но вам придется несколько раз в неделю сдавать ПЦР-тест или в обязательном порядке работать несколько дней удаленно. В Испании, Британии, Франции, в некоторых землях Германии непривитым людям старше 60–65 лет ограничивают свободу передвижения», – перечислил Кирьян. Если обратить внимание на американский опыт, то в большинстве штатов полицейские, врачи и некоторые чиновники должны быть обязательно вакцинированы – в противном случае они потеряют работу, отметил эксперт.

«Не думаю, что мы дойдем до подобных жестких мер,

– подчеркнул Кирьян. – Уверен, что такие ограничения мы перенимать не будем, куда удобнее косвенное регулирование, не через штрафы, а через введение QR-кодов». В данном случае РФ в очередной раз «становится примером для всего цивилизованного человечества», заметил Кузнецов. «Это огромная победа здравого смысла, это огромная победа людей, которые понимают важность не только копирования международных норм на российской почве, но создание норм нового качества», – уверен эксперт. По мнению Кузнецова, введение системы кодов станет эффективным способом борьбы с пандемии (так как это простимулирует граждан прививаться), и одновременно это обеспечит смягчение антиковидных ограничений, а значит, и безостановочную работу экономики без локдаунов.

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