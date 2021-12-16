 

Евросоюз решил продлить экономические санкции против России

16.12.2021, 22:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главы государств и правительств Евросоюза (ЕС) на саммите решили продлить на полгода экономические санкции против России, которые привязаны к реализации Минских соглашений по урегулированию на Украине, сообщил источник в делегации одной из европейских стран.

Источник сообщил, что «в контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля», передает ТАСС.

Ранее в Еврокомиссии заявили о готовности расширять санкции против РФ в случае эскалации вокруг Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / 24 канал – украинец и россиянин попали в списки Forbes благодаря совместному стартапу

14.02 / В Германии создан уникальный робот «для теплых объятий»

01.10 / Макрон и Путин призвали Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий

16.01 / Глава минздрава США подал в отставку

02.05 / Великобритания отправит еще тысячу аппаратов ИВЛ в Индию из-за ухудшения ситуации с COVID-19

12.02 / “Мы же не закрыли границу с Беларусью”. В “Слуге народа” заявили, что нардеп Шевченко на собрании у Лукашенко был как частное лицо

17.06 / В Киеве задержали причастных к похищению гражданина Латвии – МВД

15.05 / Нападающего сборной Бразилии по футболу обвинили в планировании вооруженного нападения

03.12 / Россия создала возможности для своих интенсивных боевых действий в Украине в течение недели – CNN

21.09 / В Волгограде состоялся военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика