В Польше показали одежду, которая показывает настроение человека и уровень стресса, теперь кажется, что за этим будущее

Ига Веглинска – популярный дизайнер из Польши, который представил уникальную коллекцию одежды.

Наряды сделаны в сочетании с современными технологиями – в них интегрированы различные датчики, умеющие определять степень стресса своего владельца.

Коллекция была названа Emotional Clothing и сдержит девайсы, которые выполнены в форме одежды. Вещи дополнены световыми элементами, а также сенсорами.

Датчики, встроенные в наряды, способны определять температуру тела, частотность пульса, реакцию кожи на разные раздражители.

Не секрет, что, когда человек сталкивается со стрессом, температура его тела повышается, активнее начинает работать сердце. На уникальной одежде это отображается как светящиеся панели.

Свитер показывает реакцию на температуру тела, частоту сердечного биения, изменяет цвет.

«Этот проект создан для того, чтобы люди увидели, что одежда — это нечто больше, чем лоскуты ткани, прикрывающие интимные участки и согревающие тело», – рассказал дизайнер.