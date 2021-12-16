Иезуит в кроссовках

Папе Франциску исполняется 85. Какие стереотипы он еще не сломал и зачем хочет приехать в Москву с «секретным» визитом?

Фото: Getty Images

Накануне своего 85-летия, которое отмечается 17 декабря, папа Римский Франциск сумел удивить православный мир. Возвращаясь в Рим после визита в традиционно православные Грецию и Кипр, прямо на борту самолета 6 декабря он заявил: «Я готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы». Вторая «историческая встреча» с патриархом Кириллом уже «на обозримом горизонте», уточнил понтифик. Первая состоялась в Гаване в феврале 2016 года, когда ситуация в мире существенно отличалась от нынешней.

В нынешней обстановке российские власти были бы заинтересованы принять Франциска в Москве, сказал «Новой» источник, близкий к администрации президента. Это стало бы знаковой вехой, знаменующей начало выхода из дипломатической изоляции (в последние годы главы европейских государств практически не посещали Москву). Однако такой визит готовился в обстановке секретности и то, что папа внезапно его рассекретил, смешало карты московской стороне. Простота папы обхитрила московских стратегов: теперь, если визит состоится, он пройдет не по московскому, а по ватиканскому сценарию. Если же стороны не сумеют согласовать формат визита, то папа готов встретиться с Кириллом в соседней Финляндии.

Официальный Кремль ничего опровергать или уточнять не стал. Но РПЦ попыталась нагнать немного тумана. Патриархийный «министр иностранных дел» митрополит Иларион (Алфеев) заверил: «Ни место, ни дата встречи пока не определены… Относительно визита папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался».

Пикантности ситуации добавляет намерение папы «в одном пакете» с Москвой (или Финляндией?) посетить Украину.

Это типично для дипломатического стиля Франциска — совершать визиты «поверх барьеров», посещая подряд страны, конфликтующие друг с другом. Например, в мае 2014-го это были Израиль‒Иордания, в сентябре 2015-го — Куба‒США, в 2016-м — Армения‒Грузия‒Азербайджан… 2 декабря, выступая на Киевском форуме по безопасности, глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук пообещал, что визит папы в Украину состоится «в ближайшее время». «Это еще не анонсировано, но мы живем в ожидании и приготовлении», — добавил он. И вот в минувшее воскресенье, 12 декабря, обращаясь к верующим из окна своего дворца в Ватикане, Франциск акцентирует внимание на ситуации вокруг Украины, призывая «нынешнюю напряженность разрешить посредством серьезного международного диалога, не прибегая к оружию».

«Fratelli Tutti»

Папа Франциск не впервые заявляет о намерении приехать в Москву — в 2019 году он обещал сделать это частным образом. То обещание понтифик произнес на дне рождения своей любимой певицы Светланы Касьян. Тогда папа подарил Светлане небольшой фрагмент (несколько волокон ткани) Туринской плащаницы, а перед этим возвел ее в степень дамы рыцарского ордена Святого Сильвестра. Касьян является единственной россиянкой и единственной певицей, удостоенной такого титула. Папа принимал Светлану после каждого крупного ее выступления в Риме, признаваясь, что не пропускает свежих роликов с ариями в ее исполнении на YouTube.

«Папа Римский посвятил мой голос Богу, — рассказывала Светлана Касьян «Новой», — после моего сольного концерта в Риме в 2013-м, во время своей приватной мессы… Он является большим поклонником Верди, а еще обожает аргентинское танго, которое переносит его сердце на родину».

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85-летию своего святейшего почитателя Светлана Касьян посвятила свой первый студийний альбом. Он называется «Fratelli Tutti» («Все братья») — так же как знаменитая энциклика папы Франциска, опубликованная более года назад. Энциклика «Fratelli tutti» развивает и немного реформирует социальное учение католической церкви.

Главная идея, заложенная в названии документа, — всеобщее братство людей поверх сословных, имущественных, географических и религиозных различий. Папа пишет, что к изданию энциклики его подтолкнула пандемия коронавируса, доказавшая, что люди не могут спастись не только в одиночку, но и замыкаясь в рамках своих национальных или государственных границ. Отголоски латиноамериканского «богословия освобождения» слышатся в словах послания о том, что каждая страна принадлежит не только ее гражданам, но также и иностранцам.

Он призывает упростить получение виз для беженцев, открыть гуманитарные коридоры, предоставить им возможность работать и получать образование, содействовать воссоединению семей, гарантировать религиозную свободу. В энциклике излагается оригинальная концепция всепрощения в контексте сохранения исторической памяти — в частности, о преступлениях против человечности. «Простить не означает забыть, — говорится в компендиуме энциклики, — это означает отказаться от деструктивной силы зла и возмездия».

Немаловажно, что папа отрицает саму возможность «справедливой войны» в современном мире — «в отличие от прошлого», и настаивает на абсолютной недопустимости смертной казни.

Фото: Getty Images

Разрушитель стереотипов

Образ нынешнего первосвященника католической церкви выглядит революционно как для ее последователей, так и для некатоликов. Проблема в том, что Франциска не удается «классифицировать» в рамках классических схем: он не консерватор, но и не либерал, не «левый» и не «правый», равноудаленный от всевозможных «лобби», человек, ломающий стереотипы. Иногда настолько неожиданно, что его начинают подозревать в «юродстве». Люди, близко знакомые с Франциском, утверждают, что так в его жизни преломляется особая иезуитская духовность, проистекающая из заповеди Христа: «Будьте мудры как змеи и просты как голуби» (Евангелие от Матфея, 10:16). Ведь этот папа — первый иезуит на Римском престоле, и прецедентов такого преломления еще не было.

Описывая нынешний понтификат, ватиканские источники ставят ударение на слове «первый». На Римском престоле еще не было выходцев из Нового Света (Франциск родился в 1936 году в Буэнос-Айресе), очень давно не было монахов, ни один папа не жил на протяжении всего своего правления в гостиничном номере, появляясь во дворце лишь для участия в официальных церемониях. Не было и пап с именем Франциск (в честь Франциска Ассизского), с серебряными перстнем и крестом вместо золотых, с автомобилем «Фиат» вместо лимузинов, в кроссовках вместо красных папских туфель… И это не поза и не пиар, он так привык. Когда кардинал Хорхе Марио Бергольо (как звали будущего папу до избрания на престол в 2013 году) еще управлял церковью Аргентины, он передвигался на общественном транспорте и сам варил себе еду на кухне.

Иезуитом Бергольо стал, когда ему был 21 год. Источники, близкие к Ватикану, говорят, что этому предшествовала драматичная история юношеской влюбленности в девушку с крайне левыми взглядами, которая предположительно погибла в эпоху диктатуры Хуана Перона. Получив хорошее образование в ордене на территории Латинской Америки, в «возрасте Христа», в 33 года, Бергольо стал священником, а еще спустя 12 лет, в 1992-м, епископом — викарием Буэнос-Айресской епархии. В 1998 году он уже правящий архиепископ этой епархии, причем в его обязанности вошло пастырское окормление католиков восточного обряда — в том числе украинцев и русских, живущих в Аргентине.

Фото: EPA-EFE

Конечно, не все гладко было в его служении на родине, учитывая тяжелую политическую историю Аргентины ХХ века. Сменявшие друг друга диктатуры (Пероны, Виола, Гальтери) проявляли повышенный интерес к «системообразующей» католической церкви. В 2005 году в отношении кардинала Бергольо было даже возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к похищениям оппозиционных священников в эпоху правления Хуана Перона. Перипетии этого дела упоминаются в фильме Фернанду Мейреллиша «Два папы» (2019). Cразу после избрания Бергольо на папский престол судья, ведший это дело, дал разъяснения о непричастности нового папы к преступлениям диктатуры.

Возможно, опыт жизни при диктатуре, приютившей в Аргентине многих нацистских преступников, подтолкнул папу Франциска досрочно рассекретить ватиканские архивы времен Пия XII, который занимал Римскую кафедру во время Второй мировой войны и имел дело с Муссолини и Гитлером.

Пожалуй, одной из самых запутанных интриг остается отношение Франциска к проблематике ЛГБТ.

Будучи кардиналом, он боролся с попытками аргентинских властей признать однополые браки, а год назад, в интервью российскому режиссеру Евгению Афинеевскому, якобы заявил: «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи… Никто не должен быть из-за этого несчастен… Мы должны принять закон о гражданском союзе. Таким образом они будут защищены законом». Эти слова звучат в фильме по-английски, и читает их дикторский голос за кадром. Как выяснилось в ходе журналистских расследований, в оригинале Франциск говорил о праве детей, усыновленных ЛГБТ-людьми, на воспитание в семье. В любом случае русские православные фундаменталисты были возмущены такими «заигрываниями с содомитами», попытками папы попросить у них прощения и не отталкивать от церкви.

…А еще аргентинская натура Франциска выражается в любви к футболу — он остается фанатом буэнос-айресского клуба с благочестивым названием «Сан-Лоренсо». Но смотрит его матчи исключительно через YouTube, ведь еще в 1990-м дал обет не смотреть телевизор.

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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