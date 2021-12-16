 

Компания “РroZorro.Продажи” получила самую престижную в мире награду в сфере открытого управления

16.12.2021, 22:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Impact Award вручают за проекты, изменяющие страну и повышающие качество жизни граждан.

“Правительству Украины удалось создать современный портал аукционов, где у каждого есть доступ к информации о распоряжении публичным имуществом. Это важный шаг для развития добросовестной конкуренции, а также повышения доверия на рынках”, – сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Пресс-служба “ProZorro.Продажи” отметила, что это самая престижная награда в мире в сфере открытого управления. Украина номинировала “Prozorro.Продажи” на конкурс за обеспечение открытости и прозрачности продаж и аренды публичных активов.

Директор ГП “Рrozorro.Продажи” Алексей Соболев сообщил в Facebook, что проект компании на саммите соревновался с проектами из 17 стран Европы. 

“Победа на OGP Awards 2021 означает, что прозрачные, цифровые и антикоррупционные проекты требуются не только в Украине, но и во всем мире. Это уже вторая подобная награда в Украине, первую получали в 2016 году наши коллеги из ProZorro. Это значит, что Украина реально задает [тон] и является лидером цифровизации мира”, – заявил он.

https://www.facebook.com/oleksii.sobolev/posts/4510161932386688

Контекст:

“ProZorro.Продажи” – государственное предприятие, которое администрирует электронную торговую систему по продаже государственного и коммунального имущества, а также служит центральной базой данных для электронных торгов. Предприятие принадлежит и управляется Министерством экономики.

В компании отметили, что благодаря деятельности “РroZorro.Продажи” государство, органы местного самоуправления и бизнес за пять получили более 58 млрд грн доходов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / “ЛНР” заявила о гибели пяти своих боевиков, украинские военные сообщили, что те напились и перестреляли друг друга

23.10 / Экс-советник британского правительства осудил Лондон за «наивность» в отношении Москвы и Пекина

24.11 / ОАЭ выделили 10 млрд долларов на поддержку турецкой лиры

28.06 / Компания Lexus откажется от выпуска F-версии купе LC

11.07 / В Шереметьево сохранились очереди из-за проверки документов

20.08 / “Новая волна”. Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым

24.10 / В Польше задержали украинца, который может быть причастен к перевозке нелегальных мигрантов

14.09 / Островский победил на выборах губернатора Смоленской области

28.08 / ТОФ объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

26.08 / Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика