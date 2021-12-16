 

Insider – рассекреченные документы ЦРУ рассказали о встрече убийцы Кеннеди с «агентом КГБ»

16.12.2021, 22:10, Новости дня
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Национальный архив США опубликовал почти 1,5 тысячи документов, связанных с расследованием смерти Джона Кеннеди. Среди них оказались записи ЦРУ о том, что предполагаемый убийца Ли Харви Освальд звонил в советское посольство в Мехико и даже встречался с консулом Валерием Костиковым, якобы связанным с отделом КГБ, отвечающим за «саботаж и политические убийства», пишет Insider.


Reuters

Всего за несколько недель до убийства Джона Кеннеди в ноябре 1963 года Ли Харви Освальд «встречался с офицером КГБ». Об этом стало известно благодаря обнародованию новых сведений о гибели 35-го президента США, пишет Insider.

Национальный архив США опубликовал почти 1,5 тысячи документов, связанных с расследованием смерти Кеннеди. Среди них оказались записки о том, что 1 октября 1963 года Освальд звонил в советское посольство в Мехико, которое «втайне прослушивалось» ЦРУ, поясняет издание.

Согласно докладу американской разведки, благодаря этому звонку удалось выяснить, что несколькими днями ранее Освальд встречался с консулом Валерием Костиковым. Тот, как утверждается в документе ЦРУ, был «установленным сотрудником КГБ», связанным с отделением секретной службы, которое отвечало за «саботаж и политические убийства».

Во время телефонного разговора Освальд поинтересовался у охранника консульства, поступало ли «что-нибудь новое относительно телеграммы в Вашингтон». Тот ответил, что «запрос отправили, но ничего нового не получили», говорится в записках ЦРУ о звонке.

Как отмечается в отчёте ведомства, у ФБР были основания полагать, что Освальд посещал советское посольство, чтобы получить помощь по «американскому паспорту или визе». При этом сотрудник ЦРУ, написавший записку, скептически отнёсся к тому, что предполагаемый убийца Кеннеди явился бы в представительство СССР, будь он шпионом КГБ.

Американские власти также сомневались в причастности Москвы к смерти Кеннеди. В сверхсекретной записке, написанной директором ФБР Эдгаром Гувером в 1966 году и опубликованной при администрации Трампа, говорится, что советское руководство было шокировано убийством президента и опасалось его возможных последствий для США.

«Согласно нашему источнику, в КПСС считали, что существовал хорошо организованный заговор американских «ультраправых», целью которого был государственный переворот», — писал Гувер. У подобных опасений были основания: за несколько дней до убийства Кеннеди прошла организованная крайне правыми кампания, которая выставляла президента предателем.

Несмотря на его приверженность борьбе с коммунизмом, Кеннеди подвергся ожесточённой критике за провал вторжения в залив Свиней на Кубе. Власти СССР, по словам Гувера, опасались, что его убийство усилит «антикоммунистические настроения» в США и приведёт к войне, обращает внимание Insider.



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