Дед Мороз навестил акул в «Москвариуме»

В преддверии новогодних праздников Дед Мороз навестил обитателей «Москвариума» на ВДНХ в столице.

Водолаз в костюме новогоднего волшебника погрузился в аквариум к акулам. Дед Мороз был в новогодней одежде, в рукавицах и с бородой, но вместо валенок на нем были ласты, а мешок с подарками остался на суше, передает РИА «Новости». Угощения в воду затем разбрасывали ассистенты.

Заплыв Деда Мороза продолжился шоу, в котором приняли участие морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. Главными звездами шоу стали дельфины, морские львы, морж и косатки.

Ранее Дед Мороз рассказал, какие подарки любит получать на Новый год.