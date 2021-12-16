 

Дед Мороз навестил акул в «Москвариуме»

16.12.2021, 22:02, Новости дня
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В преддверии новогодних праздников Дед Мороз навестил обитателей «Москвариума» на ВДНХ в столице.

Водолаз в костюме новогоднего волшебника погрузился в аквариум к акулам. Дед Мороз был в новогодней одежде, в рукавицах и с бородой, но вместо валенок на нем были ласты, а мешок с подарками остался на суше, передает РИА «Новости». Угощения в воду затем разбрасывали ассистенты.

Заплыв Деда Мороза продолжился шоу, в котором приняли участие морские животные и более 100 артистов: воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, певцы, танцоры и синхронистки. Главными звездами шоу стали дельфины, морские львы, морж и косатки. 

Ранее Дед Мороз рассказал, какие подарки любит получать на Новый год.



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