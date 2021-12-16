 

Названы лучшие по качеству жизни регионы России

16.12.2021, 22:02, Новости дня
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Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«В (первую) десятку лидеров (рейтинга) по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область», – приводит РИА «Новости» слова главы АСИ Светланы Чупшевой.

По ее словам, уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга, зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств.

Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.

Чупшева отметила, что всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

Рейтинг проводился по всем регионам, было опрошено почти 42 тыс.человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности.

Ранее были названы самые доброжелательные по эмоциям жителей регионы России.



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