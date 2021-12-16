 

Израиль нанес ракетные удары в районе аэропорта Дамаска

16.12.2021, 22:02, Новости дня
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Истребители F-16 ВВС Израиля нанесли удар восемью крылатыми ракетами в районе аэропорта Дамаска, поврежден склад, погиб человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Кулить сообщил, что в четверг «с 1.51 до 1.59 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе международного аэропорта города Дамаск», передает РИА «Новости».

Силы ПВО Сирии из комплексов «Панцирь-С» уничтожили семь из восьми ракет, выпущенных истребителями Израиля, «в результате авиаудара поврежден склад материального имущества, погиб один человек».

Напомним, в октябре РФ напомнила Совбезу ООН о противоправных ударах Израиля по САР.



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