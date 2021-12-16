Дело не только в гормонах: почему женщины страдают от депрессии

Женщины по-прежнему страдают от гендерных предрассудков, а общество до сих пор не воспринимает всерьез женскую депрессию. Мы привыкли считать слабый пол более эмоциональным и нестабильным, когда дело касается ментального здоровья. До сих пор бытуют стереотипы, что на настроение женщин влияют только гормоны. Так ли это на самом деле? Психологи считают, что нет. Так почему же женщины страдают от депрессии? Расскажем об этом в нашей статье.

Депрессия устойчива к лечению

По статистике женщины, в отличие от мужчин, намного чаще страдают от депрессии. Хуже всего, что лишь единицы из них в итоге обращаются за помощью к психологу. В нашем обществе до сих пор существуют стереотипы о том, что наличие проблем с ментальным здоровьем – это что-то несерьезное. Или даже постыдное. Все это побуждает и мужчин, и женщин справляться с ними самостоятельно. А это только усугубляет их самочувствие.

Увы, депрессию не так легко вылечить и с помощью препаратов. Многие женщины не выздоравливают после курса терапии. Так, влиятельное исследование Центра Южного Лондона показало, что 3/4 всех пациентов, обратившихся за помощью при депрессии, были именно женщинами.

Депрессия – это не накопившаяся усталость или грусть, а реальная клиническая проблема, требующая лечения. Как показывает практика, женщины редко обращаются за помощью во многом из-за того, что они боятся обвинений со стороны социума.

Высокие социальные требования только усиливают депрессию

Социум традиционно наделяет женщин таким качеством, как эмоциональность. Считается, что они не могут справиться со своими чувствами. Если мужчина движим разумом, то женщина живет по велению сердца. Для общества эмоциональность – не самое положительное качество. Наоборот, женскую чувствительность принимают как что-то плохое, с чем остается только смириться.

Такое отношение социума приводит к тому, что женщины игнорируют симптомы депрессии. Им кажется, что апатия – это обычное проявление их эмоциональности, поэтому им не нужно обращаться за помощью. Иногда они и вовсе связывают депрессию с изменением гормонального фона, отказываясь от терапии.

Симптомы депрессии усугубляют и другие стереотипы. На женщин плохо влияет их заниженная “социальная ценность”. Что это значит? Женщинам традиционно сложнее добиться успеха в карьере. Когда дело доходит до оценки качеств, мужчин оценивают по их уму. Для женщин по-прежнему главными остаются ее внешние данные. А еще им приходится тщательно создавать образ хорошей матери и домохозяйки.

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Предрассудки и их влияние на ментальное здоровье

Отсутствие возможностей для самореализации только усиливает депрессию. Навязанные стереотипы заставляют женщин думать, что они выбиваются из принятых норм. С этим часто сталкиваются молодые девушки, которые делают ставку на обучение и карьеру, а не на отношения и семью. Осознание, что вы не вписываетесь в чьи-то рамки, может усилить депрессию. Ситуация усугубляется, если женщина сталкивается с открытым осуждением.

В стереотипах есть и свои плюсы. Их навязывание научило женщин приспосабливаться к невзгодам и проблемам. Мужчины, в отличие от них, продолжают сопротивляться, что приводит к более серьезным последствиям. Например, нервным срывам. И женщины, и мужчины копят в себе эмоции. Но слабый пол умеет подавлять и видоизменять их. Мужчины куда чаще копят, а потом выплескивают их. Они гневаются и злятся, а женщины впадают в “тихую” депрессию, которую окружающие могут и не заметить.

Влияние гормонов

Национальный институт психического здоровья США заявляет, что нарушенный гормональный фон – главная причина женской депрессии. Этого мнения придерживаются и многие консервативные психологи. Да, нельзя отрицать, что репродуктивная система женщин оказывает огромное влияние на наше самочувствие. Но то же самое касается и мужчин. У них тоже есть гормоны, которые определяют их настроение.

Поэтому нельзя сводить причины депрессии только к нарушенному гормональному фону. Апатию могут вызвать разные факторы. Стоит понимать, что депрессия – это болезнь, а не врожденная женская черта. Нет никаких “дамских” гормонов, которые вызывали бы ее. Мужчины тоже страдают от депрессии, только общество куда меньше давит на них. Поэтому социуму так важно научиться принимать ментальные проблемы женщин и не относиться к ним снисходительно. Женская и мужская депрессия по своей сути одинаковы: и та и другая требует специализированного лечения.