Основатель Group-IB Илья Сачков написал обращение из СИЗО

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16.12.2021, 21:54, Разное
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Он пожаловался, что не получает почту.

Основатель компании Group-IB Илья Сачков, арестованный по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), написал обращение из СИЗО «Лефортово». Он передал его через своих адвокатов «Интерфаксу».

Илья Сачков. Фото: Groteck Business Events / Flickr

Сачков пожаловался, что с 29 сентября он только один раз смог получить письмо в следственный изолятор. «За все время, проведенное в СИЗО, я получил почту один раз, но я искренне надеюсь, что это право начнет соблюдаться, и в ближайшее время письма начнут ходить в разумные сроки», — написал основатель Group-IB.

По словам Сачкова, текущее обвинение не связано с деятельностью его компании. Он также надеется, что следствие установит его невиновность.

«Я не знаю, ошибка ли это или результат моей открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством вне страновых границ и уважению к международному праву», — написал Сачков.

Он также отметил, что смысл его жизнь — «глобальная кибербезопасность и борьба с преступностью». Обвиняемый в госизмене заявил, что с момента основания компании оставался в России, потому что искренне любит свою Родину.

Ранее сегодня Мосгорсуд отклонил жалобы защиты Сачкова на продление ему срока ареста. Основатель Group-IB пробудет в СИЗО до 28 февраля 2022 года.

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Сачкова арестовали в конце сентября. В штаб-квартире его компании прошли обыски. На уголовное дело в отношении IT-бизнесмена наложен гриф «Секретно».

В ноябре Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его под домашний арест. В публичном письме он назвал свое преследоваение «новым делом Дрейфуса» и сообщил, что он «не изменник, не шпион и не предатель».

Источник: Новая газета



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