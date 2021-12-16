«Мы сняли ограничения»! – Личное мнение

Произошло то, чего я так ждала: Алина Кабаева вместе с другими российскими чемпионками по художественной гимнастике в гостях у Ивана Урганта объявила о грядущем большом событии в мире спорта — настоящем турнире, где будут соревноваться лучшие.

И соревноваться не так, как это происходило последние годы. Всё будет иначе:



Фото: Соцсети

«На нашем турнире мы сняли эти ограничения. Гимнастки могут делать то, что они хотят и могут. Чем они больше сделают, тем выше получат оценку», — рассказала Алина.

Что же произошло?

А произошло то, что после 2005 года художественную гимнастику пытались утолерантить.

Не можешь выполнить элемент, как Алина? Не плачь — это неважно. Будь как все и организаторы тебя всё равно хорошо оценят.

Вот, что рассказала сама Алина:

«Цикл 2001–2005 годов называли золотым временем художественной гимнастики. Тогда оценивалась и сложность тела, и уникальность, элементы стоили дорого, их было больше.

Художественная гимнастика была зрелищной, на неё приходили, и весь мир нам аплодировал.

Но чтобы выполнить эти элементы, нужно обладать физически уникальными возможностями. Сейчас сделали что — упростили правила. Приняли стандарт. Сложных элементов стало меньше. Их не делают, потому что риск не оправдан — стоимость (элементов) ниже. И этот стандарт могут делать многие, отсюда пропадает уникальность художественной гимнастики».

Можно ли соревноваться по принятым правилам? Ну, мы все летом видели, как очень средненькой израильской спортсменке вручили золотую медаль на Олимпиаде.

Тут и то, о чём говорит Кабаева, и обыкновенный судейский беспредел. А, вы из России? Вот вам — фига, а не заслуженные оценки.

Турнир, который организует великая чемпионка, будет зрелищным. Все участницы покажут, что они могут на самом деле, и получат заслуженные талантом, потом и кровью на тренировках оценки.

Иными словами, турнир станет намного более объективным соревнованием, чем чемпионаты и Олимпиады.

«К нам приедут спортсменки из 13 стран. Это страны, которые на Олимпиаде и чемпионате мира занимали места с 1 по 10», — раскрыла подробности Алина Маратовна.

Ну, что — допрыгались? Засуживали наших девчонок? Усредняли спорт больших достижений?

Ну так получите и распишитесь — после настоящего турнира Кабаевой ваши чемпионаты станут второсортными соревнованиями для тех, кто не смог. Что не смог? Ну, просто не смог.

Фактически, победа на российском турнире и станет главным мировым соревнованием лучших спортсменок по честным правилам.

Очень надеюсь, что у Алины всё получится. Да что там — надеюсь? Верю, что турнир станет незабываемым событием в мире художественной гимнастики.

А вот надеюсь я на то, что вслед за этим очнутся и другие федерации. Например, по синхронному плаванию и по другим спортивным дисциплинам, где российские спортсмены объективно лучшие.

Ну, а чего все эти олимпийские комитеты хотели? Что мы молча будем глотать несправедливость? Не на тех нарвались — благодаря Алине спорт уже менялся, изменится и теперь!

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