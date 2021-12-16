Врач назвала способ для самостоятельного определения инсульта
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Врач-невролог Татьяна Вон назвала способ, который поможет самостоятельно определить у себя инсульт. Речь идет о простом и быстром тесте.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть инсульт, стоит попробовать улыбнуться или поднять вверх обе руки. Если человеку не удастся выполнить эти действия, то нужно незамедлительно обратиться в больницу.
Главными симптомами инсульта являются: асимметрия лица, невнятная речь. Зачастую,при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков у человека есть четыре часа для получения медицинской помощи. Лучшим вариантом станет вызов бригады скорой помощи.
Чтобы предотвратить инсульт, людям из группы риска стоит регулярно обследоваться у врача. Необходимо следить за показателями артериального давления, состоянием сосудов. Последнее выполняется благодаря дуплексному сканированию.
Источник: stolica-s.su
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