Врач назвала способ для самостоятельного определения инсульта

Врач-невролог Татьяна Вон назвала способ, который поможет самостоятельно определить у себя инсульт. Речь идет о простом и быстром тесте.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть инсульт, стоит попробовать улыбнуться или поднять вверх обе руки. Если человеку не удастся выполнить эти действия, то нужно незамедлительно обратиться в больницу.

Главными симптомами инсульта являются: асимметрия лица, невнятная речь. Зачастую,при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков у человека есть четыре часа для получения медицинской помощи. Лучшим вариантом станет вызов бригады скорой помощи.

Чтобы предотвратить инсульт, людям из группы риска стоит регулярно обследоваться у врача. Необходимо следить за показателями артериального давления, состоянием сосудов. Последнее выполняется благодаря дуплексному сканированию.

Источник: stolica-s.su