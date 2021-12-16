Эксперты назвали самые частые поломки автомобилей в зимний период

Эксперты назвали самые частые поломки автомобилей в зимний период. Лучше подумать об этих проблемах заранее, чтобы не столкнуться с ними в самый неподходящий момент.

С наступлением холодов у автомобилистов появляется множество проблем – езда по заснеженной дороге или гололеду, плохая видимость, выход из строя ряда деталей из-за воздействия холодных температур. Лидером списка являются проблемы с аккумулятором. Многие водители часто оказываются в ситуации, когда не удается завести машину утром. Временно исправить проблему можно, зарядив его, но лучше перед приходом зимы купить новый, чтобы не столкнуться с неприятностью.

Осмотрев машину, можно увидеть и ряд других проблем, устранив их до начала движения. Например, очистители стекол стоит регулярно чистить от снега и грязи, которые ухудшают видимость. Перед зимой стоит заранее позаботиться о зимней резине. Если комплект не новый, то нужно оценить состояние шипов и протекторов. Следующей проблемой может стать замерзание дверей из-за плохих дверных уплотнителей. Эксперты отмечают, что они портятся во время мойки транспортного средства без достаточной просушки, поэтому данный момент тоже стоит внимания.

Источник: speedme.ru