 

Эксперты назвали самые частые поломки автомобилей в зимний период

16.12.2021, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты назвали самые частые поломки автомобилей в зимний период. Лучше подумать об этих проблемах заранее, чтобы не столкнуться с ними в самый неподходящий момент.
С наступлением холодов у автомобилистов появляется множество проблем – езда по заснеженной дороге или гололеду, плохая видимость, выход из строя ряда деталей из-за воздействия холодных температур. Лидером списка являются проблемы с аккумулятором. Многие водители часто оказываются в ситуации, когда не удается завести машину утром. Временно исправить проблему можно, зарядив его, но лучше перед приходом зимы купить новый, чтобы не столкнуться с неприятностью.

Осмотрев машину, можно увидеть и ряд других проблем, устранив их до начала движения. Например, очистители стекол стоит регулярно чистить от снега и грязи, которые ухудшают видимость. Перед зимой стоит заранее позаботиться о зимней резине. Если комплект не новый, то нужно оценить состояние шипов и протекторов. Следующей проблемой может стать замерзание дверей из-за плохих дверных уплотнителей. Эксперты отмечают, что они портятся во время мойки транспортного средства без достаточной просушки, поэтому данный момент тоже стоит внимания.

Источник: speedme.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.08 / Мужчину из списка пропавших без вести после протестов в Беларуси нашли мертвым

15.08 / Мнение: Награды посмертно…

25.07 / На островах в Тихом океане ученые обнаружили останки вымерших гигантских голубей

16.06 / В Роспотребнадзоре назвали препараты, которые нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19

21.12 / Мнение: Швеция сдалась

29.03 / Ученые назвали тяжелые последствия для сердца от воспаленных десен

04.10 / Почему дочь Юрия Мороза и Марины Левтовой не могла смириться с новым браком отца

27.12 / Мнение: Битва при Чосинском водохранилище

16.05 / Мнение: А ЗАВТРА БУДЕТ?

12.01 / Стресс будущей мамы может повлиять на развитие ее ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика