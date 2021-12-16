Мнение: 13-я пенсия, СССР мечты и ликбез в 104 года

1. Очередной завлекательный план от наших щедрых социалистов. Теперь они предлагают ввести «13-ю пенсию» на Новый год. Откуда, из каких источников и за счёт каких статей бюджета взять на это деньги, в плане не уточняется:

https://lenta.ru/news/2021/12/10/razdacha_deneg/

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство на заключение законопроект о 13-й пенсии, которую он предлагает выплачивать под Новый год. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его оценке, такая инициатива обойдется Пенсионному фонду в 654,8 миллиарда рублей в год. Она позволит снизить закредитованность среди старшего поколения, поскольку пенсионерам не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Не хотелось бы, чтобы у нас подняли пенсионный возраст ещё сильнее только ради того, чтобы оставшимся сверх новой планки пенсионерам повысить пенсию немного побольше. Российские предпенсионеры и так недовольны, что им приходится содержать нынешних пенсионеров. А Новый год, вообще-то, далеко не все любят бурно и широко праздновать: многие отказываются от праздника потребления в пользу обычного ритма жизни.

Если же щедрыми авторами инициативы имелась в виду аналогия с «13-й зарплатой», то такое понятие, вообще-то, в трудовом кодексе отсутствует. Обычно под такой «зарплатой» имеется в виду мотивирующая премия в конце года, которую выдают хорошим работникам.

То есть, получается, что и «13-ю пенсию» справедливо будет выдавать не всем подряд, а только «хорошим пенсионерам», которые хорошо себя вели в течение года? Но тогда неизбежно встаёт вопрос: а кто будет следить за этим, кто этот добрый и всезнающий Дедушка Мороз? И каковы критерии оценки, как отличить «правильного» пенсионера от «неправильного»?

2. Читатель Kubik Knorr в комментариях на Дзене рассказывает про своё ви́дение причин ностальгии по СССР:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/za-chto-liubiat-sssr-moralnoe-zagnivanie-i-pochemu-popali-v-rossiiu-vmesto-kommunizma-61ae903836b60e1a2478d7d2?comment-request=1#comment_1012489081

Проблема в том, что люди любят не реальный СССР, а выдуманный СССР своей мечты, идеальный мир, в котором они бы хотели жить, а потому они обречены на постоянное разочарование.

Я помню настроения конца 1980-х – начала 1990-х: большинство людей, включая меня, считало жизнь в капиталистических странах идеальной, удобной и обеспеченной, нужно только сменить социализм на капитализм, как сразу реки нектара потекут прямо в рот, только успевай пошире открывать.

А когда оказалось, что при капитализме, чтобы хорошо жить, нужно много работать, самому принимать решения и отвечать за свою жизнь, то многие посчитали что их обманули, потому что реальная жизнь оказалась не такой, как им в их фантазиях мечталось. Сейчас такие же мечтатели грезят о СССР, только с другим знаком, и, кстати, это могут быть одни и те же люди, искренне не понимающие «ачовэтомтакова».

3. Не верьте тем, кто говорит, что в возрасте 60-80 лет слишком тяжело освоить компьютерную или финансовую грамотность. Даже обычную грамотность можно освоить в возрасте 100+:

https://lenta.ru/news/2021/12/11/never_too_late/

Жительница индийского штата Керала Куттиямма (Kuttiyamma) научилась читать и писать в 104 года. Долгий путь женщины к исполнению мечты описывает The Guardian.

Как уточняет издание, Куттиямма всю свою жизнь прожила в деревне и на протяжении долгих лет была поглощена бытовыми обязанностями. Женщина родилась в семье низшего сословия и хотя она долгое время желала постичь грамоту, учиться она начала лишь в апреле этого года. «Мне всегда было любопытно, что происходит в мире», — призналась Куттиямма, добавив, что очень часто жалела о том, что не умеет читать и просила младших членов семьи читать ей вслух газеты.

«В то время образование для женщин считалось чем-то немыслимым. Даже мальчики бросали учебу в девять. Мои родители были безземельными сельскохозяйственными рабочими, и моей обязанностью было готовить еду, стирать одежду и содержать в порядке жилье, в котором со мной проживали 11 братьев и сестер», — объяснила индианка, добавив, что в 16 лет она вышла замуж, родила пятерых детей, но несмотря на это, ей всегда чего-то не хватало.

В ноябре женщина, которая никогда не сидела за партой, сдала государственный экзаменационный минимум для начальной школы, получив максимальный балл по математике. Кроме того, она сдала тест на знание языка малаялам. Ее успехи не укрылись от внимания местных властей. «Возраст не помеха к постижению знаний. Выражаю глубочайшее почтение Куттиямме и желаю ей и другим учащимся всего самого наилучшего», — написал в Twitter министр образования, поздравляя женщину.

Сама Куттиямма призналась, что взяться за книги ее вдохновила 34-летняя соседка Рехана Джон, которая занимается обучением грамоте. Она заметила интерес Куттияммы к чтению и предложила начать заниматься.