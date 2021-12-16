 

“Отдаст последнее ради друга”. Бацман рассказала, чем ее “подкупил” Гордон

16.12.2021, 21:28, Новости дня
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“Чем он меня подкупил? Всем. Он очень достойно ведет себя со всеми, кто его окружает. Я у него постоянно учусь. Его великодушие… Если что-то нужно его другу – пусть даже это будет идти в ущерб ему лично, – он всегда поставит интересы друга выше своих. Если у него сейчас нет, а другу надо – он отдаст последнее”, – рассказала Бацман.

Он добавила, что помимо этого у Гордона есть еще одно уникальное качество.

“Он радуется чужому успеху. Он реально искренне радуется, когда кто-то делает что-то, причем даже лучше, чем он. Радуется, даже если он в плохих отношениях с этим человеком или не знает его. Он всегда выйдет публично и будет его хвалить. Он объективен, понимаете?” – отметила Бацман.

По словам журналистки, именно эти качества прежде всего восхищают ее в муже. “Потому что ты понимаешь, что это такая надежность, что ты хочешь этому следовать”, – подытожила Бацман.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась 3 октября 1984 года в Харькове. Окончила с красным дипломом отделение журналистики филологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина.

Была редактором телепроектов российского журналиста, работающего в Украине, Савика Шустера, а также внештатным корреспондентом еженедельника “Бульвар Гордона” и газеты “Зеркало недели”.

Бацман и Гордон познакомились в 2006 году. Спустя пять лет они поженились. Пара воспитывает трех дочерей – Санту (2012), Алису (2016) и Лиану(2019). От предыдущих отношений у Гордона есть сыновья Ростислав (1992), Дмитрий (1995), Лев (2001) и дочь Елизавета (1999).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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