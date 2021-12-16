ABC – в поддержку союза с Австралией — политику США в регионе доверили дочери Кеннеди

Джо Байден назначил на пост посла США в Австралии Кэролайн Бувье Кеннеди, дочь бывшего американского президента Джона Кеннеди, пишет ABC. Как поясняется в статье, таким образом глава Белого дома не только вернул ей долг за то, что она во время президентской гонки 2008 года помогла ему стать напарником Барака Обамы, но и продемонстрировал значимость связей Вашингтона с Канберрой в рамках военного договора АНЗЮС.



Reuters

Список послов, которых американские президенты направили в Канберру, с годами стал «длинным и эклектичным», пишет австралийское издание ABC. Кого в нём только нет: миллионеры, бывшие конгрессмены и военные, политические спонсоры, банкиры и просто странные неподходящие для этой роли персонажи.

И вот американский лидер Джо Байден решил пополнить эти ряды дочерью экс-президента США — Кэролайн Бувье Кеннеди, история жизни которой настолько редкая, что кажется уникальной.

До Байдена, похоже, ни один американский президент не назначал ни в одну страну мира посла, прожившего в Белом доме дольше, чем он.

Конечно, Кэролайн Кеннеди жила на Пенсильвания-авеню, 1600, когда была всего лишь маленькой девочкой дошкольного возраста. А затем всё трагически оборвалось после убийства её отца.

Тем не менее годы, проведённые в «первой семье Америки» вместе с её отцом Джоном, матерью Жаклин и братом Джоном-младшим, определили её и укрепляли её связь с президентами США на протяжении последующих более чем полсотни лет.

Назначение Кэролайн Кеннеди на пост американского посла в Австралии — это признание того, что семья Кеннеди занимает прочное место в американской истории, подчёркивается в статье.

Однако Кэролайн — больше чем дочь Джона Кеннеди.



Это назначение отражает ключевую роль, которую она ещё в 2008 году сыграла, оказав Байдену помощь в его прорыве из сената США на пост вице-президента.

В те времена Кэролайн Кеннеди отвечала за поиски напарника для кандидата в президенты США Барака Обамы, и именно она поддержала тогдашнего сенатора от штата Делавэр. Эта рекомендация стала для Байдена судьбоносной.



И если он чувствовал, что находится у неё в долгу за предоставленную ему возможность, то назначение в Австралию — это один из способов вернуть этот самый долг.

Символично, что выбор в качестве доверенного лица представителя известной семьи из стана Демократической партии — это заявление о том, какое значение Джо Байден придаёт военному договору АНЗЮС между Австралией, Новой Зеландией и США, когда этому документу исполняется 71 год, отмечает ABC. Фактически, это назначение сулит определённые выгоды для батальонов профессионалов, чья работа заключается в ежедневном регулировании отношений между Вашингтоном и Канберрой, говорится в статье.