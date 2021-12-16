 

Вести – украинский депутат обвинил в срыве легализации марихуаны «агентов Кремля»

16.12.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий рассказал, почему украинский парламент не проголосовал за закон о легализации медицинского каннабиса. Как пояснил политик в комментарии «Вестям», в этом были виноваты «пророссийские силы», а также бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.


Reuters

За закон о легализации медицинского каннабиса не проголосовали из-за противодействия «пророссийских сил» и бывшего спикера Рады Дмитрия Разумкова. Об этом в комментарии «Вестям» заявил один из инициаторов проекта по легализации медицинской марихуаны, депутат от партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.

«Я думаю, что мы могли бы набрать достаточное количество голосов за законопроект и в прошлый раз, но определённую оппозицию этому составляли пророссийские силы и лично господин Разумков», — заявил Заблоцкий. 

Он заявил, что после отставки замминистра МВД Александра Гогилашвили, который также выступал против легализации, МВД может «потеплеть» к этой идее. 

«Я думаю, многое может изменить отставка господина Гогилашвили, потому что он был противником легализации марихуаны. Я надеюсь, что МВД в целом «потеплеет» к этой идее и мы сможем принять законопроект», — рассказал нам нардеп. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Порошенко получил ожог глаз от зеленки – депутат Киевсовета

24.12 / Американские ученые рассказали об угрозу сильных землетрясений и цунами

03.09 / Соглашение о создании нового города у Владивостока подписано на ВЭФ

26.02 / Почему украинцам стоит привиться от коронавируса? Поясняют известные врачи

10.06 / Le Figaro – Байден везёт Европе чемоданы обещаний по вакцине — но союзники встречают его скептически

29.06 / В Бейруте избили корреспондента Sputnik

16.08 / В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

12.11 / В РФ могут разрешить управлять автомобилем с 17 лет

13.07 / В Великобритании анонсировали отмену всех ограничений 19 июля

26.08 / Forbes подсчитал доходы российских блогеров в Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика