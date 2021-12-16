 

«Одноклассники» назвали самые доброжелательные по эмоциям жителей регионы России

16.12.2021, 21:18, Новости дня
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Социальная сеть «Одноклассники» представила новый раздел «Карта эмоций» с рейтингом регионов РФ по доброжелательности и эмоциям жителей, составленный на основе комментариев, оценок к фотографиям и реакций к публикациям в открытом доступе в 2021 году.

Наиболее позитивными в своих реакциях в «Одноклассниках» в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана и Башкортостана. Они уверенно лидировали все четыре квартала текущего года. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом с первой строчки рейтинга на четвертую переместился Алтайский край. Пятое место в 2021 году в рейтинге доброжелательности заняли пользователи «Одноклассников» из Хабаровского края, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кемеровская и Волгоградская области, а также Приморский край заняли лидирующие позиции в рейтинге с наименее позитивными жителями. Отмечается, что из этих регионов чаще всего реагировали на контент в соцсети с помощью грустных эмоций и комментариев с негативным эмоциональным окрасом. Доля негативных эмоций в Кемеровской области сильно выросла в четвертом квартале  в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Интересно, что в рейтинге этого года Санкт-Петербург переместился из топа с наименее позитивными жителями в топ с дружелюбными, и занял в нем шестую строчку. Москва, в свою очередь, приблизилась к самым позитивным регионам и поднялась в рейтинге, но так и не вошла в топ-10.

В этом году одними из самых обсуждаемых тем, которые вызвали больше всего положительных эмоций у пользователей, стали: юбилейный песенный конкурс «Евровидение», летняя Олимпиада в Токио, а также космические путешествия Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона, съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

Ранее «Одноклассники» назвали десятку самых обсуждаемых в 2021 году тем и событий. В топ–10 вошли: вакцинация и второй год пандемии, выборы в Госдуму, лесные пожары в России, суд над Навальным и акции протеста, Олимпиада в Токио, смена власти в Афганистане, стрельба в учебных заведениях Казани и Перми, штурм Капитолия США, «Евровидение – 2021», полеты в космос.



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