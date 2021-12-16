Крымский отель победил в трех номинациях премии World Travel Awards

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим и получил самую престижную премию в туризме World Travel Awards, сообщается на сайте конкурса.

Премии отель одерживает седьмой год подряд. В 2021 году курорт был признан лучшим сразу в трех номинациях: «Лучший курорт в мире», «Лучший премиальный семейный курорт с виллами в мире», «Лучший оздоровительный курорт в мире».

За семь лет существования Mriya Resort & SPA получил более 50 наград в сфере индустрии, 21 из которых международные, 24 европейские и девять российских.

Отмечается, что курорт выполняет важную социальную миссию – представляет российский туристический рынок на мировом уровне и повышает туристический интерес к стране, приводит словам гендиректора Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна пресс-служба курортного комплекса.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году и считается самой престижной наградой в области туризма.