 

Она прорвалась в Дубай – Личное мнение

16.12.2021, 21:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская, как бы это покорректнее выразиться, модель Алёна Омович подкорректировала свою внешность до состояния, мимо которого пройти невозможно.


Фото: Соцсети

Теперь эта женщина будет заметна в любой толпе. В этом у меня нет ни малейших сомнений: на Алёну будут не просто смотреть. На неё будут пялиться.

Экое диво! Эвона, как бывает!

Когда-то Омович была красивой девчонкой, но в погоне за определённого рода ценностями перекроила себя до состояния персонажа какого-то жуткого и нелепого комикса.


Фото: Соцсети

Здесь и силиконовые груди весом в пуд каждая, и пришитая жопка торчком на ножках-палочках, и отпиленный нос, которые в профиль вдвое короче надутых губ.

Бровищи насурьмила, патлы пришила, в Дубай выехала.


Фото: Соцсети

Не женщина, а персонаж компьютерной игры для дебилов.

А ведь Алёнка эта не пугающим трансформером родилась. Однако какой-то момент завела Инстаграм, подписалась на некоторых писек с синей «галочкой» и не смогла отделить зёрна от плевел.

Теперь вот в Дубайске силиконом трясёт на потеху кому-то в надежде получить от жизни всё самое лучшиее.

Получит ли? Сомневаюсь.

Каким видится вам будущее будущее Алёнки? Где закончит?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Названы признаки дефицита витамина А на волосах, во рту и глазах

09.11 / Почему мужчина не дарит подарки: 6 главных ошибок женщин

13.07 / Почему победа так значима для русских? Война и «русский вопрос»

21.06 / Лайфхак по визуальному уменьшению носа: понадобится тональник и пинцет

12.08 / Медики назвали указывающие на преддиабет признаки

16.12 / Друг Петросяна не исключает, что юморист скоро снова станет отцом

28.02 / Загадочная смерть Фрэнка Олсона, выпрыгнувшего с 13 этажа после экспериментов по контролю разума

11.05 / СМИ: Пособника казанских стрелков задержали

20.05 / Все усилия насмарку, если на улице сыро: как сохранить гладкость волос в любую погоду (5 советов от парикмахера)

24.08 / В «особых» отношениях между Китаем и Россией появляются трещины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика