Она прорвалась в Дубай – Личное мнение

Украинская, как бы это покорректнее выразиться, модель Алёна Омович подкорректировала свою внешность до состояния, мимо которого пройти невозможно.



Фото: Соцсети

Теперь эта женщина будет заметна в любой толпе. В этом у меня нет ни малейших сомнений: на Алёну будут не просто смотреть. На неё будут пялиться.

Экое диво! Эвона, как бывает!

Когда-то Омович была красивой девчонкой, но в погоне за определённого рода ценностями перекроила себя до состояния персонажа какого-то жуткого и нелепого комикса.



Фото: Соцсети

Здесь и силиконовые груди весом в пуд каждая, и пришитая жопка торчком на ножках-палочках, и отпиленный нос, которые в профиль вдвое короче надутых губ.

Бровищи насурьмила, патлы пришила, в Дубай выехала.



Фото: Соцсети

Не женщина, а персонаж компьютерной игры для дебилов.

А ведь Алёнка эта не пугающим трансформером родилась. Однако какой-то момент завела Инстаграм, подписалась на некоторых писек с синей «галочкой» и не смогла отделить зёрна от плевел.

Теперь вот в Дубайске силиконом трясёт на потеху кому-то в надежде получить от жизни всё самое лучшиее.

Получит ли? Сомневаюсь.

Каким видится вам будущее будущее Алёнки? Где закончит?

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