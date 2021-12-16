Она прорвалась в Дубай – Личное мнение
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Украинская, как бы это покорректнее выразиться, модель Алёна Омович подкорректировала свою внешность до состояния, мимо которого пройти невозможно.
Фото: Соцсети
Теперь эта женщина будет заметна в любой толпе. В этом у меня нет ни малейших сомнений: на Алёну будут не просто смотреть. На неё будут пялиться.
Экое диво! Эвона, как бывает!
Когда-то Омович была красивой девчонкой, но в погоне за определённого рода ценностями перекроила себя до состояния персонажа какого-то жуткого и нелепого комикса.
Фото: Соцсети
Здесь и силиконовые груди весом в пуд каждая, и пришитая жопка торчком на ножках-палочках, и отпиленный нос, которые в профиль вдвое короче надутых губ.
Бровищи насурьмила, патлы пришила, в Дубай выехала.
Фото: Соцсети
Не женщина, а персонаж компьютерной игры для дебилов.
А ведь Алёнка эта не пугающим трансформером родилась. Однако какой-то момент завела Инстаграм, подписалась на некоторых писек с синей «галочкой» и не смогла отделить зёрна от плевел.
Теперь вот в Дубайске силиконом трясёт на потеху кому-то в надежде получить от жизни всё самое лучшиее.
Получит ли? Сомневаюсь.
Каким видится вам будущее будущее Алёнки? Где закончит?
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Источник: Лена Миро
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