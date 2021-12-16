Продюсер Юлия Сумачева раскрыла тайны третьего сезона шоу «Маска»

Продюсер и генеральный директор компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева раскрыла тайны третьего сезона популярного проекта «Маска». По ее словам, зрителей ждут приятные сюрпризы и положительные эмоции во время просмотра программы.

Не так давно завершились съемки новогоднего выпуска «Маски». В нем решили собрать участников двух сезонов, а также «разбавить» проект новыми героями. Выпуск зрители смогут увидеть в вечернее время 31 декабря на телеканале «НТВ». Что касается третьего сезона шоу, то участников уже выбрали. Юлия Сумачева особенно ждет появления артиста в костюме Павлина. Первый выпуск «Маски» выйдет на телевидении 13 февраля.

За кулисами проекта продюсер успела подружиться со многими участниками. Дело в том, что перед выходом в эфир идет масштабная работа, в ходе которой проводятся репетиции, обсуждения и технические аспекты. Более того, некоторые артисты тоже подружились, хотя до проекта редко общались. Примером тому стала дружба Носорога, Ламы и Зайца, в костюмах которых выступали Юсиф Айвазов, Кирилл Туриченко и Тимур Батрутдинов.

Источник: sobesednik.ru