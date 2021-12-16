Юлия Беретта рассказала о проблемах со здоровьем Андрея Губина

Юлия Беретта пояснила о проблемах со здоровьем Андрея Губина. Из-за них он сейчас не может выходить на сцену и выступать.

Юлия Беретта посетила ХIII церемонию награждения премии Brand Awards 2021, которая проходила вчера в Москве. В ходе мероприятия она пообщалась с журналистами, рассказав о состоянии своего друга Андрея Губина. По ее словам, оно не такое плохое, чтобы оказаться в больнице, но и не такое хорошее, чтобы выходить на сцену.

Также певица рассказала, что готовится в скором времени презентовать свой новый альбом. Что касается празднования Нового года, то оно пройдет дома у Беретты в компании семьи. Анализируя уходящий год, певица отметила, что в этот период больше всех ее радовал ее сын.

Напомним, Андрей Губин страдает из-за неврологического заболевания, которое причиняет звезде 90-х сильные боли. Артисту назначили определенную терапию, но она не улучшает его состояния. По словам Губина, он “уже одной ногой в могиле”.

Источник: teleprogramma.pro