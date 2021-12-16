 

Мнение: Закон, противоречащий Конституции

16.12.2021, 21:04, Разное
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Внесли сегодня в ГосДуму – про куар-коды в общественных местах. То есть – еще раз, кто не понял: этим законом наше право посещать общественные места (которые, собственно, потому так и называются) переводят из разряда безусловных в категорию условных. “Вы можете ходить в магазин за покупками ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО…” И дальше может быть что угодно: сплясать голым качучу, выучить украинский язык, прилюдно поцеловать портрет Путина, отречься от своих матери и отца – что угодно. “Как пожелаем, так и сделаем” – как бы говорят нам члены правящей ОПГ.

Ну что сказать – суки. С этой минуты – никакой поддержки временному правительству. То есть просто – НИКАКОЙ. По мне – лучше, если вообще не будет тут государства, чем оно будет ТАКОЕ.

Источник: Размышления вольного социолога



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