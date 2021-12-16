Мнение: От бесплатности к платности, подешевение бензина и наказуемость добрых дел

1. Многие россияне до сих пор живут в стойкой иллюзии, что некоторые вещи якобы ничего не стоят и должны быть бесплатными. Проще говоря, что платить за них должны не они, а другие люди. Коллега monetam цитирует по этому поводу блогера gull_25:

https://monetam.livejournal.com/1765754.html

В Ленобласти, в поселке Ропша появилась платная колонка. Чтобы набрать воды — нужно приложить специальную карту. Люди возмущены: «Всегда набирали воду бесплатно, а теперь это стоит денег». Рядом с колонкой установлен информационный щит с правилами пользования. Колонка подключена к системе центрального водоснабжения и обслуживает близлежащие дома частного сектора, их жители не платили за воду, хотя должны были. Также колонкой пользовались автомобилисты.

Неверно говорить, что вода в этой колонке была бесплатной, за неё платили другие жители Ломоносовского района, так сказал гендиректор водоснабжающей организации.

Организация закачивает воду из водоема, очищает и пускает по трубам для потребителей. Получается, что организация занималась благотворительностью? Нет, конечно, она вбила эти расходы в тариф, и жители коммунальных квартир оплачивали воду и за «того парня». Понятно, что народный бунт направлен против «проклятых капиталистов — кровососов». Но организация намерена все колонки снабдить системой оплаты. Болеет того, капиталисты готовы бесплатно подвести воду в каждый дом, чтобы жители установили индивидуальные счетчики и оплачивали воду так же, как это делают жители многоквартирных домов. Стоимость литра воды — 6 копеек.

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Года три назад я была заместителем председателя Общественной палаты города, мне приходилось разбирать массу конфликтов при переходе дармового блага в платное.

Частный сектор свой мусор либо выбрасывал на пустыри, либо подбрасывал в контейнеры, что установлены на придомовых территориях многоквартирных домов. В 2019 году правительство России разработало мусорную реформу. Теперь каждый житель должен оплачивать уборку мусора. Краевые депутаты и стоимость назначили — около 250 рублей в месяц с человека. Рассчитали, что около многоквартирных домов контейнеры обрабатываются механизированно, а в частном секторе нужно мусор вручную подбирать около каждой калитки. А многие частные дома — родовое гнездо, там прописаны 6-8 человек, хотя некоторые и работают в другом городе. Народ вышел на митинги. Митинговали месяца 4, полиция отлавливала тех, кто выбрасывает мусор на пустыри, по содержанию мусора иногда устанавливали нарушителей (школьные тетради. квитанции, чеки) и штрафовали. Депутаты краевой думы снизили тариф до 153 рублей, ввели дотации мусоросборщикам. И все! Все платят.

В подъездах домов устанавливают домофоны. Не все жильцы подъезда готовы вносить деньги за их установку и обслуживание. Начинаются скандалы. И разрешаются они в каждом конкретном случае по-разному. В одном подъезде осталось 2 диссидента. Остальные сбросились и установили домофон, диссидентам выдали по одному ключу, их плату за обслуживание раскидали между собой. В другом случае отказникам ключей не дали, и те выламывали домофоны. Ссора между соседями длилась больше года с причинением всяких мелких подлянок друг другу. Верхние этажи как-то договорились и установили решетку при проходе на свой участок лестницы, а нижние так и живут с выломанным домофоном и «бесплатным проходом».

2. С учётом инфляции, бензин в России за последние два года стал доступнее:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/ceny-na-benzin-v-rossii-snizilis-za-2-goda-ne-verite-nu-tak-vot-vam-61b77ba219e6697e2c6bb9b6

Цены на бензин в России снизились за 2 года. Не верите? Ну так вот вам доказательство.

Итак, за 2 года:

95-й бензин подорожал на 11.05%

92-й на 10.66% вырос за те же 2 года.

Инфляция на за этот же период в России составила 12,48%. Это предварительны данные, но в итоге будет скорее всего даже больше.

Мало того, многие считают, что в реальности инфляция в стране гораздо больше чем показывает Росстат. Это, конечно, не правда, но вот именно те люди, которые твердят о бешенном росте цен на бензин, они то как раз и не верят официальной инфляции.

Но эти 11% роста цен – это же факт. Любой может проверить, например, по картам лояльности. Да, регион к региону может отличаться на пару рублей, но в целом динамика, думаю, будет схожая. <…>

Добавлю, что в России цены на бензин одни из самых низких в Европе, да и в мире мало стран, где цены дешевле. Впрочем, помню одну такую страну – Ливия. Ой, еще вспомнил – Венесуэла. Хм, что-то не хочется туда. А вам?

Добавлю, что в СССР бензин, относительно зарплат, стоил гораздо дороже, чем сейчас в России. А судя по количеству мощных автомобилей на дорогах, цены на бензин россиян особо не заботят и вполне устраивают.

3. В «Школе капитализма» я подсвечиваю причины, по которым добрые дела обычно наказываются. Опытные предприниматели и без меня знают, что попытки помочь кому бы то ни было часто заканчиваются проблемами. В статье я разбираю психологические механизмы, которые обращают нашу помощь нам же во вред:



https://sponsr.ru/capitalism/8874/Pochemu_dobrye_dela_nakazyvautsya



Все мои знакомые буржуи, — вот буквально каждый, без исключений, — пытаются как-то помочь обществу. Более опытные стараются делать это анонимно. Менее опытные помогают «в лоб», напрямую, что иногда приводит к совершенно обескураживающим последствиям.

Когда мы помогаем кому-то, — даём в руки пачку денег, в простейшем случае, — мы рассчитываем на так называемый «принцип взаимности», встроенный не только в людей, но и, например, в обезьян. Дескать, мы помогли Роберту, Роберт нам вернуть долг сможет навряд ли, но он, во всяком случае, будет теперь нам благодарен.