 

Компания Hyundai представила многоцелевую роботизированную тележку

16.12.2021, 20:57, Новости дня
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В южнокорейской компании Hyundai представили универсальную роботизированную тележку, обладающую удивительной способностью сохранять устойчивость даже на самой неровной дороге

По словам разработчиков, они настолько доверяют новой тележке, что «позволили» ей даже перевозить младенцев. Для этого сверху устанавливается соответствующая корзина. Тележка точно довезет до места назначения хрупкую посуду. Ну а уж обычные товары из супермаркета с гарантией 300% доедут до места назначения в целости и сохранности.

Базовая конструкция MobED (такой название получила тележка-робот) – это всего лишь автономная платформа в виде поддона на колесах. Далее устанавливается необходимое «навесное» оборудование. Сообщается, что тележка самостоятельно способна двигаться по дороге со скоростью до 30 км/ч и перевозить до 50 кг.



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