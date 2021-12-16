“Отвал башки”, “Божечки, какое фото”, “Ракета, бомба, петарда”. Блогер Пустовит обнажила на фото лобок

“Я очень не люблю быть в ожидании. В ожидании, что что-то изменится. Потому как получается, почти всем людям что-то не нравится в своей жизни. Одним не в кайф работа, другим – семья, город, страна, а кто-то мечтает о другом окружении. И преимущественно все такие. Ничего, когда-то все точно изменится. Но не изменится ни фига без вашего участия. Это не произойдет просто так. Не откладывайте и не тяните. Действуйте”, – подписала она публикацию.

За пару часов фото Пустовит собрало около 40 тыс. лайков.

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Публикация от САША БО (@sashaabo)

“Отвал башки, какое крутое фото”, – отреагировала lasto4ka__ya.

“Ракета, бомба, петарда”, – написала yuliia_blogg.

“Божечки, какое фото”, – прокомментировала angels__house_.

Контекст:

Пустовит родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,9 млн человек. Пустовит – обладательница титула Influencer #1 in Ukraine по версии Cosmopolitan.

У Пустовит двое детей – Данила (2016) и Евгений (2018). В этом году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым была в браке с 2015 года.

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