 

“Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа”. 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком

16.12.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Фото с рыбой на колесах. Полтава. 1974 год”, – написал он.

“Еще не знает, какая слава его ждет”, – отреагировали поклонники.

“Боже, какая прелесть”, – умилились фолловеры.

“У меня была точно такая же”, – заметили пользователи сети.

“У меня тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа”, – обратили внимание на игрушку в руках Данилко его подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Контекст:

Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.

В 2007 году Верка Сердючка представляла Украину на “Евровидении”, где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины. 

Сейчас Данилко является звездным детективом шоу “Маска” на канале “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше

15.07 / Украина точно станет членом ЕС, это лишь вопрос времени – вице-премьер

08.10 / Франция признала невозможность создания системы безопасности Европы без России

05.07 / Врач рассказала о симптомах индийского штамма COVID

11.07 / Госдепартамент предупредил граждан США о риске задержания в Китае

28.01 / США захватили в Ливии российский комплекс ПВО

13.02 / Напитки Coca-Cola начнут расфасовывать в бумажную тару

18.08 / Пропагандисту Соловьеву в прямом эфире показали член

11.08 / Филиппины примут российскую вакцину от коронавируса

15.11 / Танцор Евгений Кот рассказал, почему на самом деле не участвует в новом сезоне “Танцев со звездами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика