Шмыгаль прогнозирует, что локдаунов в Украине больше не будет, но масочный режим останется

По его словам, в Украине уже семь недель подряд еженедельно вакцинируют более 1 млн человек.

“Более 40% вакцинированных среди взрослого населения – это ключевой фактор, который нам дает возможность пообещать бизнесу, что локдаунов не будет. Потому что мы предоставляем такую возможность – мы говорим, если коллектив на 100% вакцинирован, если люди, клиенты (если бизнес, непосредственно связан с обслуживанием людей) вакцинированы, то ограничений фактически не существует”, – заявил премьер-министр.

В то же время, масочный режим, по словам Шмыгаля, будет длится еще долго.

“Я это говорил и в прошлом году, что не менее двух лет, а возможно, и больше, потому что есть ограничения, связанные с мутацией вируса, с тем, что вакцина защищает не на 100%”, – заявил глава правительства.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За все время эпидемии в Украине заболело – 3,5 млн человек, умерло 92,3 тыс.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

С начала прививочной кампании в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,2 млн человек, полностью вакцинированы 12,6 млн украинцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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