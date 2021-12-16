 

Обвиняемый в ДТП на Tesla в Париже заявил, что машина ускорилась сама

16.12.2021, 20:34, Новости дня
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Водитель такси, находившийся за рулем электромобиля Tesla в момент ДТП с 20 пострадавшими в Париже, заявил, что машина разгонялась самостоятельно, а педаль тормоза не сработала, информирует газета Parisien.

«По нашей информации, мужчина объяснил полицейским из службы судебно-медицинской экспертизы, что у него было ощущение, что машина движется все быстрее и быстрее. Он несколько раз пытался тормозить. Согласно его заявлениям, система экстренного автоматического торможения не сработала», – пишет газета, передает РИА «Новости».

В результате ДТП, которое произошло в субботу в 13-м округе Парижа, погиб один человек, 20 пострадали. Сначала такси сбило двух пешеходов, затем врезалось в светофор и потом в фургон посреди перекрестка. Водитель такси заявил, что не смог остановить электромобиль. Таксомоторная компания G7 решила приостановить использование электромобилей Tesla Model 3 после ДТП. Прокуратура ведет расследование инцидента.

Водителю такси были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений с использованием транспортного средства. По информации Parisien, таксист был помещен под судебный контроль и отпущен.

Ранее владельцы Tesla пожаловались на проблемы с доступом в салон автомобиля из-за технического сбоя в приложении американской компании.



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