 

Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года

16.12.2021, 20:34, Новости дня
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала скандальное трехстороннее соглашение с Великобританией и Австралией в области обороны (AUKUS) успехом 2021 года.

Псаки в Twitter, отвечая на просьбу журналистов, перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год.

Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Псаки.

Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны.

«В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, в середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS, заявив о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Его стоимость составляла 56 млрд евро. Согласно соглашению с Францией, предусматривалось строительство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции назвал разрыв соглашения «ударом в спину». 



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