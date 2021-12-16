Как будет выглядеть мир красоты в 2022-м: бьюти-тренды и приемы мейкапа, которые станут горячими хитами (мнение визажиста)

Мир моды меняется очень быстро. Каждый год появляются новые тренды. Если вы следите за тенденциями в индустрии красоты и моды, то вам наверняка будет интересно узнать, какой макияж будет актуален в 2022 году. Об этом рассказывает визажист Ирина Голубева.

«Сочные» губы

Можете смело откладывать в сторону матовые помады — они уже не в тренде. Губы должны быть «сочными», влажными. Поэтому смело можете запасаться блеском нюдовых оттенков и персиковыми или красными жидкими помадами.

Отсутствие бровей

Сейчас еще в моде густые брови, хорошо очерченные: так, чтобы их было видно. Но в следующем году нужно будет сделать все возможное, чтобы скрыть брови. Нет, сбривать не нужно, это уж слишком радикальные меры. Но вот осветлить придется, чтобы казалось на первый взгляд, что растительность над верхними веками отсутствует.

Макияж без макияжа

Данная тенденция появилась еще в этом году и будет актуальна в следующем. Суть в том, чтобы накраситься так, чтобы не было видно макияжа и косметики. Для этого следует подбирать тональный крем легкой текстуры и в тон к коже. Слегка подкрашивать ресницы и подводить аккуратно стрелки так, чтобы взгляд получался более выразительным, но не было видно, что это благодаря косметике.

Натуральный румянец

Наносить румяна нужно так, чтобы этого тоже не было видно. Для этого придется поэкспериментировать с разными оттенками и техниками нанесения. Мягкие цвета румян рекомендуется выбирать светлокожим, а смуглым больше подойдут глубокие оттенки.

Выразительные скулы

Те же самые румяна помогут выделить скулы и тем самым скорректировать овал лица. Вооружиться можно и хайлайтером, однако в умеренных количествах: не так, чтобы скулы сильно блестели. Для этого следует обязательно растушевывать косметику. Блогер и телеведущая Виктория Боня, которая всегда в макияже использует хайлайтер, дает совет растушевывать его пальцем.

Стрелки

Стрелки стали актуальными этим летом и будут актуальны весь следующий год. Здесь можно экспериментировать с цветами, с формами. Стрелки могут быть как внешние, так и внутренние, как классические черные, так и разноцветные.

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Тренд следующего года — чем шире стрелка, тем лучше. Поэтому не бойтесь густо подводить глаза. Вы также можете скомбинировать стрелки разных оттенков. Благодаря этому макияж получится более креативным.

Больше страз и блесток

В следующем году стразы и блестки будут уместны даже в случае дневного, а не вечернего макияжа, как сейчас. Подобный декор можно приклеивать под бровями или около бровей. Также можно присмотреться к глиттеру, покрыть блестками сверху тени для глаз. Макияж получится очень эффектным.

«Кукольные» ресницы

Любопытно, что на фоне тренда о макияже без макияжа в моду войдут «кукольные» ресницы, то есть неестественно густые и длинные.

Необязательно наращивать их у лешмейкера, можете приклеить их пучками в домашних условиях. Эффекта «кукольных» ресниц можно также добиться, нанеся тушь в несколько слоев.

Яркие тени

Помните макияж из девяностых? Сейчас он опять в тренде. Смело запасайтесь тенями для век красных, голубых, оливковых оттенков. Кстати, их можно растушевывать не кистью, а пальцем.