Врач Вассалотти назвал симптом опасной болезни почек

Специалист из США Джозеф Вассалотти рассказал о симптоме, который может указывать на почечную недостаточность. При частом отекании пальцев рук нужно срочно обраться к врачу.

Главный врач Национального фонда почек Джозеф Вассалотти заявил, что только 10% населения знают о наличии у них хронических заболеваний органов мочевыделительной системы, остальные даже не подозревают этого. Причинами поздних обращений в больницу являются поздние проявления симптомов, когда болезнь перешла в тяжелую стадию. Последствием хронических болезней почек может быть недостаточность или полный отказ органа.

Одним из симптомов, который указывает на нарушение работы почек, является отекание пальцев рук. Вассалотти объясняет, что такое состояние проявляется при задержке воды в организме, вследствие чего в тканях накапливается жидкость и натрий. При почечной недостаточности органы не способны качественно фильтровать кровь и удалять лишнюю воду, это и приводит к появлению отеков. Исследования показали, что при излишнем накоплении натрия человек хочет пить больше воды, что усугубляет ситуацию: развивается гиперволемия и гипертензия. Врач подчеркнул, что скопление жидкости в организме может указывать не только на почечные проблемы, но и на заболевания сердца. Часто эти патологии возникают у человека одновременно. Специалисты рекомендуют при обнаружении отечности рук срочно обращаться к врачу.

Источник: www.medikforum.ru