Врач рассказала о риске приступов удушья из-за домашних роутеров

Врач Элина Шарифуллина пояснила о риске приступов удушья из-за электромагнитных излучений домашнего Wi-Fi-роутера. Особую опасность представляет нахождение человека в помещении с большим количеством таких устройств.

К симптомам чрезмерного воздействия Wi-Fi–роутеров относят головную боль, головокружение, тошноту, утомляемость, раздражительность и ухудшение памяти. Все они появляются у гиперчувствительных к электромагнитным излучениям людей. Состояние фиксируется у одного человека из тысячи и может спровоцировать появление приступов удушья или гипертонических кризов.

Элина Шарифуллина рассказала, что воздействие такого излучения схоже со стрессовым образом жизни. На фоне этого и длительного использования интернета у человека появляются проблемы со сном и нервное перенапряжение. Власти многих стран, учитывая это, принимают меры, чтобы ограничить воздействие электромагнитного излучения на людей. Речь идет о предпочтении использования проводных сетей, отключение точек доступа беспроводного соединения и использование смартфонов в режиме полета.

Источник: www.gazeta.ru