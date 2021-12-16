 

Мнение: Упреки не по адресу. Речь Дарьи Навальной

16.12.2021, 20:20, Разное
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Нашел выступление Дарьи Навальной на вручении ей (вместо отца, сидящего в тюрьме) “премии Сахарова”. Всё трогательно, и девушка симпатичная – но кое-что удивило. И первое – язык выступления. Премия присуждена ее отцу – гражданину России. Сама Дарья – тоже гражданка России. Выступает она в Страсбурге – это город во Франции. Сама премия учреждена Европарламентом.

Вопрос: а почему она выступает по-английски?

Нет, ну в самом деле. После Брекзита в Европе даже нет ни одной страны, где бы говорили по-английски! Я понимаю, что Дарья прилетела из США, точнее – из Стенфорда. Но она вроде бы остается гражданкой России, а не Америки, да и отец ее – тоже. Почему не выступить по-русски?

Как ни крути, но выглядит так, как будто она стесняется своего родного языка. Некрасиво.

Что ж касается содержания речи – она почти вся состоит из упреков в адрес европейцев, дескать, почему ж вы, противные, не освобождаете моего папу. Звучит хоть и мило по-детски, но довольно нелепо, прямо по пословице “с больной головы на здоровую”. Ответить слушатели могли бы грубо, но прямо: “Не мы его сажали, не нам и освобождать, это ваши дела”.

А вообще, если по смыслу и основному посылу – я, признаться, в конце всерьез ожидал, что Дарья откажется брать премию, сказав что-то вроде: “Премия моего отца? Вот и добейтесь, чтобы он сюда приехал и лично получил её, вы же можете!” Было бы по крайней мере эффектно. А то, знаете, упрекать в преступном бездействии и после этого брать у преступников деньги…

Но вообще, конечно, не нам ее осуждать. Дочь, как может, пытается спасти отца, использует любую возможность. Просто, по чесноку, свою филиппику она должна была бы с куда большим основанием обратить не к еврочиновникам, а к нам, гражданам России. “Мой отец за вас бился, его из-за этого посадили безо всякой вины, что же вы молчите, трусы, почему ничего не делаете?!”

“После ее речи депутаты Европарламента встали и несколько минут аплодировали стоя”. В России, конечно, на такую реакцию ей бы рассчитывать не пришлось: глумливые крики, ругательства, свист…

Но все ж лучше эту речь она сказала бы по-русски.

Источник: Размышления вольного социолога



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