 

Мнение: Ситуация в Эфиопии

16.12.2021, 20:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актуальная ситуация с фронтами и районами восстаний в Эфиопии после контрнаступление Эфиопской армии и отступления армии Тыграя от Дессие на север.
Фактически, это привело к снятию непосредственной угрозы захвата Аддис-Абебы армией Тыграя и перевело войну в затяжную фазу – блицкриг с разгромом центрального правительства у НФОТ не получился, несмотря на разгром нескольких дивизий эфиопской армии. Стоит также отметить, что у эфиопов продолжает повышаться удельный вес городского и племенного ополчения (из лояльных племен) для компенсации дезертирства солдат и целых частей из нелояльных племен.

Розовые – Эфиопия.
Зеление – Тыграй, Оромо и прочие борцы против центрального правительства.
Желтые – Эритрея
Кружками с флагами отмечены военные базы других стран в сопредельных государствах.

https://pbs.twimg.com/media/FGujgP-XwAYg89p?format=jpg&name=4096×4096 – карта в высоком разрешении

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Увела женатого и скинула 22 кило: как живет звезда “Ворониных” Юлия Куварзина

15.01 / Дженнифер Лопес о свадьбе с Алексом Родригесом: “Мы перестали даже думать об этом”

24.11 / Александра Бортич, Светлана Ходченкова, Александр Паль и другие на съемках фильма “30 дней 30 ночей”

06.05 / Зерно сомнений

07.01 / Мятеж не мог закончиться удачей

24.03 / Стало известно о готовящейся войсковой операции в Белоруссии: Протестующим будет сложно проявить себя

26.08 / Британские ученые разрабатывают методы лечения старческого слабоумия с использованием электричества

02.08 / Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами

05.07 / В Сети показали наглядное сравнение iPhone 12 в стиле iPad Pro с оригинальным iPhone SE и iPhone 7

22.12 / Джорджина Родригес отдохнула с детьми Криштиану Роналду в горах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика