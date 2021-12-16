Мнение: Ситуация в Эфиопии

Актуальная ситуация с фронтами и районами восстаний в Эфиопии после контрнаступление Эфиопской армии и отступления армии Тыграя от Дессие на север.

Фактически, это привело к снятию непосредственной угрозы захвата Аддис-Абебы армией Тыграя и перевело войну в затяжную фазу – блицкриг с разгромом центрального правительства у НФОТ не получился, несмотря на разгром нескольких дивизий эфиопской армии. Стоит также отметить, что у эфиопов продолжает повышаться удельный вес городского и племенного ополчения (из лояльных племен) для компенсации дезертирства солдат и целых частей из нелояльных племен.

Розовые – Эфиопия.

Зеление – Тыграй, Оромо и прочие борцы против центрального правительства.

Желтые – Эритрея

Кружками с флагами отмечены военные базы других стран в сопредельных государствах.

https://pbs.twimg.com/media/FGujgP-XwAYg89p?format=jpg&name=4096×4096 – карта в высоком разрешении

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