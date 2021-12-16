Мнение: Война стандартов

Переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса тормозят разногласия сторон о механизмах проверки цифровых документов, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

"Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам", – сказал источник, отметив, что "российская сторона выступает категорически против этого".

Цифровой мир как он есть. Классические «войны стандартов», которые теперь станут повседневностью «новой нормальности».

Позиции России в этой войне заведомо слабее. Это российским ворам и бандитам нужно ездить к своему имуществу в Европу. Проведывать своих жен, любовниц, детей, закрома, ухоронки и тайники. Европейцам в России делать особо нечего. Поэтому переход на европейскую платформу (пусть и в усеченном виде) рано или поздно, но придется принимать. Вместе с передачей части российской персональной БигДаты в руки европейцам. А куда вы денетесь? Вы ведь так хотите быть европейцами — кушайте на здоровье.

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