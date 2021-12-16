Компания Apple предложила новую функцию в iOS 15.2

В обновленной версии операционной системы iOS 15.2 разработчики из компании Apple внедрили новую функцию под названием Security Lockout. Благодаря ей, можно стереть всю информацию, находящуюся на заблокированном iPhone.

По словам экспертов, точно такая же функция появилась после обновлений на операционных системах для планшетов iPadOS. Ранее такую операцию можно было осуществить только после подключения мобильного гаджета к персональному компьютеру.

Для того чтобы функция сработала, нужно чтобы аппарат оставался в мобильной сети или определял Wi-Fi. Кроме того, нужно, чтобы на нем несколько раз ввели неправильный пароль. Разумеется, функция станет весьма полезной, если смартфон или планшет попадут в чужие руки.