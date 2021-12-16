 

Роспотребнадзор проведет проверку организаций с полностью вакцинированным персоналом

16.12.2021, 20:11, Разное
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Управление Роспотребнадзора по городу Москве приняло решение провести проверку всех коммерческих и бюджетных организаций города, заявивших полностью вакцинированном персонале.

– Основанием для проверки является подозрение, что некоторые сотрудники могут иметь купленные сертификаты либо имеют поддельные документы о вакцинации. Поскольку вакцинация в России исключительно добровольная, у людей также могут быть медотводы, – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Проверка организаций будет себя включать поголовный тест сотрудников организаций на антитела к вирусу, используя методику, ранее предложенную, разработчиком вакцины “Спутник-V”, директором центра им. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Тестирование будет проходить в присутствии понятых и сотрудников силовых ведомств, под видеозапись, чтобы избежать фальсификаций. Если тесты определят более 10% процентов персонала, как не имеющих антител, к организации возникнут вопросы, поскольку именно этот порог считается за прогнозируемый показатель количества людей, у который антитела могут не вырабатываться к вирусу. Сотрудники, купившие сертификаты о вакцинации, будут освобождены от уголовного преследования, если перед процедурой тестирования подпишут явку с повинной и сознаются в фальсификации документов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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