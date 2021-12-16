 

“Они познакомились на практике после университета”. Бацман рассказала о своих родителях

16.12.2021, 20:00, Новости дня
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По словам Бацман, ее родители познакомились на практике.

“Мама и папа закончили Харьковский институт общественного питания, ХИОПС. Сейчас он университет. Там они познакомились на практике после университета. Мама – инженер-технолог, она окончила с красным дипломом тоже, как и я. Папа – инженер-экономист. Папы, уже, к сожалению, нет. Он рано умер”, – рассказала Бацман.

По словам журналистки, сейчас ее 63-летняя мать Инна Бацман живет вместе с ней и ее семьей в Киеве.

“Мама нам очень помогает. Мама взяла на себя огромную часть бытовой работы. Может, это не видно в повседневной жизни, но это очень важно, и спасибо ей за это”, – отметила Алеся Бацман.

Вспоминая о своем детстве, журналистка отметила, что росла “в обычной семье”.

“Да, было очень тяжело. Моя мама очень много работала. Она делала все, чтобы я не чувствовала, что у меня что-то хуже, чем у других”, – рассказала она. 

Комментарий Бацман о родителях начинается на 7-й минуте ролика.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube
Контекст:

Алеся Бацман родилась в 1984 году в Харькове. Она была единственным ребенком для своих родителей. Инна и Леонид Бацман расстались в 1985 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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