Телеканал “Рада” вернется в старый формат – Тимошенко

“Канал “Рада” – это канал, который должен выполнять единую функцию – в прямом эфире доносить прямые трансляции заседания ВР, комитетов, брифинги депутатов и глав фракций. Канал “Рада” никогда не был пропагандистским, его никогда не использовали для того, чтобы власти на канале “Рада” своей пропагандой вводили людей в обман, поэтому сейчас на согласительном совете, где были лидеры фракций, принято решение вернуться к тому формату трансляций, который на самом деле давал возможность высказаться всем фракциям, всем депутатам, вернуться в специальный формат работы только с прямыми трансляциями, без комментариев”, – сказала Тимошенко.

Лидер фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, комментируя согласительный совет относительно формата телеканала “Рада”, сказал в комментарии LB.ua, что депутаты “договорились договариваться”.

В то же время он отметил необходимость модернизации канала.

“Я не хочу вмешиваться в этот процесс, но хочу, чтобы мы концептуально договорились: нам не нужен телеканал, который никто не смотрит. При квотировании, балансе, равных возможностях нужно сделать этот формат модернизированным, чтобы это было в HD, чтобы были интересные программы, ведущие, чтобы больше людей смотрели, потому что если мы народные депутаты и хотим, чтобы как можно больше телезрителей видели результаты нашей работы, это органический интерес каждого депутата”, – заявил Арахамия.

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы “Дом” и “Рада”, а также частный “24 канал”, писал “Телеграф”. Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции “Слуга народа”, сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть “научной фантастикой не занимается”.

15 декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала “Рада”. “С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций”, – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной “Раде” будут работать бывшие ведущие телеканалов “112 Украина”, ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров.

16 декабря пятый президент Украины, нардеп от “Европейской солидарности” Петр Порошенко прервал прямой эфир телеканала “Рада”, студия которого теперь работает в кулуарах парламента, чтобы заявить, что реформирование этого канала было осуществлено по коррупционным схемам, вне системы ProZorro.

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