 

“Красивый вареник”, “Талия – огонь”. Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой

16.12.2021, 20:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная”, – подписала фото артистка. 

“Истинная королева ночи”, – отреагировал на фото украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный. 

“Кто то уже написал про вареник?” – поинтересовались фолловеры.

“Красивый вареник”, – написали подписчики.

“Сразу видно, кто хочет есть”, – ответила на комментарий певица.

“Талия – огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в нее вложено. Вы мой мотиватор”, – восхитились пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить

10.11 / В РФ спрогнозировали поведение коронавируса в 2021 году

22.02 / Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины

31.08 / Умер экс-президент Индии Мукерджи, у него был COVID-19

21.07 / Сеченовский университет сообщил результаты испытаний вакцины от COVID-19

01.09 / Лукашенко о приходе к власти оппозиции: Ситуация на Украине покажется цветочками

10.06 / Кабмин Украины одобрил законопроект о монетизации льгот на проезд

21.08 / Центр Гамалеи закончил доклинические исследования назальной вакцины

07.08 / “Власть в очередной раз пробивает моральное дно”. Семьи “Небесной сотни” раскритиковали назначение Татарова

02.11 / Умер актер Александр Немченко из фильма «В бой идут одни старики»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика