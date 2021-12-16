“Красивый вареник”, “Талия – огонь”. Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой

“Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная”, – подписала фото артистка.

“Истинная королева ночи”, – отреагировал на фото украинский ведущий Алексей Дивеев-Церковный.

“Кто то уже написал про вареник?” – поинтересовались фолловеры.

“Красивый вареник”, – написали подписчики.

“Сразу видно, кто хочет есть”, – ответила на комментарий певица.

“Талия – огонь. Сколько сил, труда и дисциплины в нее вложено. Вы мой мотиватор”, – восхитились пользователи сети.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

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