Чернышенко представил пять окружных инициатив Приволжья

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию представил пять окружных инициатив Приволжского федерального округа (ПФО), посвященных туризму, экологии, транспорту, промышленности и здравоохранению.

Чернышенко сообщил, что в число окружных инициатив ПФО вошли: «Волжское путешествие», «Чистая вода Поволжья», «Скоростной общественный электротранспорт», «Новые производственные технологии» и «Региональная медицина Поволжья», говорится на сайте правительства России.

«Региональные социально значимые проекты, включенные в окружную инициативу, дополняют друг друга и позволят достичь нам синергетического эффекта. Инициатива «Волжское путешествие» состоит из туристических проектов 7 регионов ПФО. Вместе они фактически формируют единый национальный речной туристический маршрут. К реализации проекта будут привлекаться инструменты нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также другие федеральные проекты. Предполагается создание 20 новых объектов показа, 10 причалов и речных вокзалов, обновление речного флота субъектов Приволжского федерального округа», – рассказал Чернышенко.

По предварительным расчетам, реализация окружного проекта позволит создать 13 тыс. новых рабочих мест, привлечь 48 млрд внебюджетных инвестиций. В будущем есть потенциал присоединения к туристическому маршруту и других регионов, расположенных на Волге. Это даст существенный рост турпотока и простимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

В окружной проект «Волжское путешествие» вошли Татарстан, Мордовия, Марий Эл, Ульяновская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край.

Окружная инициатива «Чистая вода Поволжья» подразумевает мероприятия по очистке рек, модернизацию систем водоснабжения и, как следствие, обеспечение населения субъектов ПФО чистой питьевой водой.

Результаты для жителей – 95% населения будет обеспечено качественной питьевой водой. 100 тыс. человек впервые получат доступ к централизованному водоотведению. Начнется оздоровление таких крупных рек, как Кама, Урал, Сура и другие.

Инициатива «Скоростной общественный электротранспорт» включает в себя проекты по строительству линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава в регионах. Это позволит создать почти 5 тыс. новых рабочих мест, сделать доступнее общественный транспорт и увеличить количество поездок на нем в два раза.

Инициатива «Новые производственные технологии» объединила семь проектов шести приволжских регионов – Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Пермский край, Саратовская и Оренбургская области. Это, например, создание карбоновых полигонов и новых инвестплощадок для судо- и авиастроения, развитие рынка сжиженного природного газа и АПК.

Окружная инициатива «Региональная медицина Поволжья» направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи для граждан. Реализация проектов позволит выстроить эффективную маршрутизацию пациентов внутри округа и, как следствие, снизить смертность в разных возрастных категориях, а также в разрезе конкретных заболеваний.