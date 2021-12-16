Общепиту в Самарской области продлили время работы до часа ночи

Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до 01.00, ранее заведения работали из-за коронавирусных ограничений до 23.00, информирует пресс-служба правительства региона.

«Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23.00», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Работать в режиме доставки после 01.00 разрешено. По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Посещать организации общепита в Самарской области можно лишь при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПРЦ-теста.